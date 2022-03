A programban az elmúlt időszakban több mint 3 milliárd forint kormányzati támogatás érkezett, amelynek köszönhetően jelentősen javult az utak állapota, parkolók épülhettek, hangzott el a sajtótájékoztatón. Fontos cél volt, hogy a Kőszegre bevezető – állami kezelésben lévő – főút is minél előbb új burkolatot kapjon. Ehhez olyan pályázati lehetőségekre volt szükség, hogy az utat kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. el tudja végezni a beruházást.

A tavaly év végén a TOP Plusz Programban benyújtott pályázat nyomán most a Rákóczi Ferenc utca és a Rohonci utca állami kezelésű szakaszainak megújítására sikerült megszerezni a szükséges forrást: 650 millió forint érkezik a felújításra – számolt be a pozitív döntésről Ágh Péter országgyűlési képviselő.

– A Magyar Közút NZrt. saját eszközeivel évről évre küzdött a rendkívül leromlott állapotú útszakasz javításával, ám eddig csak foltozgatásra volt lehetőség. Nagy öröm, hogy most sor kerülhet a felújításra – erről már Böröcz Miklós, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója beszélt. Mint mondta, az országgyűlési képviselő lobbitevékenységének köszönhetően pályázati támogatásból a Rohonci utca 830 méternyi szakasza, valamint a Rohonci utcától a körforgalomig a Rákóczi út is új burkolatot kap járdától járdáig, ezzel rendezetté és biztonságossá teszik a parkolást is. A támogatási szerződés aláírásával megkezdődik a tervezési folyamat.

Básthy Béla polgármester Kőszeg fő ütőerének nevezte a Rákóczi utcát, melynek közlekedési terhelése jelentős, emiatt a parkolás, a ki-behajtás is nagy odafigyelést igényel. A lakók, a közlekedők és a körzet képviselői is sürgették már, hogy a beruházás megvalósuljon. Mint mondta, az elmúlt időszak fejlesztései igazolták, hogy megfelelő képviselői támogatással az önkormányzat, a kormány és az állami cégek együtt tudják építeni Kőszeget.