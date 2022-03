A vádirat szerint a férfi már 2021. október végén elhatározta, megöli a feleségét, ezért felkereste ismerősét és 3.000.000 Ft-ot ajánlott fel neki, ha segít megölni a sértettet. Az ismerős azonban nem vette komolyan a vádlott ajánlatát. A vádlott 2021 novemberében az előre eltervezettek szerint a telefonját már kora délután kikapcsolta, majd a sértett házához ment gépkocsival – amelyet a háztól távolabb leállított –, a ház közelében elrejtőzött, várta a sértett érkezését.

Amikor a sértett az esti órákban megérkezett, a vádlott hátulról elkapta a nyakát, őt a házba lökte, miközben közölte vele, hogy most megdöglik, itt a vége, majd azért, hogy a sértett ne tudjon segítséget hívni, elvette a telefonját, valamint a kezéről letépte a segélyhívásra is beprogramozott okosórát, és a magával vitt ragasztószalaggal körbetekerte a nő fejét, összefogott csuklóit, később a lábait is. A mindvégig ellenálló, menekülni próbáló sértettet azzal fenyegette, hogy itt a vége, megdöglik, illetve elássa őt, hogy senki ne találjon rá, miközben fojtogatta, orrát és száját a kezével betapasztotta, táskát húzott a fejére, illetve párnát szorított az arcára azzal a szándékkal, hogy megölje őt.

A sértett ellenállása az oxigénhiányos állapottól és a kimerültségtől egyre csökkent, a több mint fél órás küzdelmet reménytelennek érezte, elhagyta magát. A sértett azonban utolsó erejét összeszedve kihasználta, hogy a vádlott rövid időre magára hagyta, a házból kimenekült, és a közelben lakó tanú segítségével értesítette a rendőrséget. A vádlott a helyszínről megszökött, elfogatóparancs kibocsátását követően sikerült elfogni.

A Vas Megyei Főügyészség a letartóztatásban lévő vádlottal szemben határozott ideig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.