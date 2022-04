Az alapítvány Hindiné Ódor Mónikáé, aki hat éve hozta létre, s hátrányos helyzetű gyermekek oktatását és környezetvédelmi célokat tűzött ki, azon belül a humanitárius ka tasztrófa elől menekülők támogatását. Amikor kitört a háború, azonnal adományokat kezdtünk gyűjteni, az volt a tervünk, hogy odaadjuk egy nagyobb segélyszervezetnek, végül úgy döntöttünk, idehozzuk a gyerekeket, és itt kapják meg a könyvekből, ruhákból, játékokból összeállított csomagokat egy kreatív program keretében, fajátékokkal, akadályversennyel, kézműves-foglalkozásokkal, asz faltrajzolással, békeasztallal, ahol imádkozni is lehet – tudtuk meg a sárvári hölgytől.

Kiemelte, hogy a gyerekek többsége nem beszél magyarul, pedig integrálni kellene őket ősztől az oktatásba – ez jelenleg egy láthatatlan probléma –, ezért nyelvoktatással is fogja segíteni őket. A vasárnapi napon is volt oktatási szekció ukrán tolmácsokkal, hogy a szülők tájékozódni tudjanak a lehetőségekről.

Hindiné Ódor Mónika örömét fejezte ki, hogy megmozdultak a helyi civilek, vállalkozók, az önkormányzat is, hogy segítsenek. A rendezvényre ellátogatott Fehér Ferenc polgármester is, aki – lévén maga is nagymotoros –, motorosokat hívott ide támogatónak, és tervezik, hogy folytatják: lesz hasonló program nyáron is, hozzáadódóan, hogy bográcsban főznek a menekült gyerekeknek kétháromféle ételt, és viszik őket motorral egy-egy kört.