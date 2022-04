Százharminc éve alakult tűzoltó-egyesület a Sárvártól tíz, Bögöttől három kilométernyire található kis zsákfaluban. 1998-ban alakultak újra, mondja Payrits Ferenc ÖTE-elnök, és Süle József nevét említi, aki akkoriban Sárváron hivatásos tűzoltó volt – ő kezdeményezte az újraindulást a fiatalokkal, és lett a pártoló tagokkal együtt 34 tagú szervezet parancsnoka. Jelenleg 13 aktív önkéntest számlál az egyesület, melynek Süle József fia, Süle Gergő a parancsnoka. Payrits Ferenc 1998 óta meghatározó tagja a szervezetnek. Szívesen emlékezik a tűzoltóversenyekre, amelyeken sokáig sikerrel szerepeltek. A sárvári tűzoltó-parancsnokságon gyakoroltak, a csapatmunka volt az erősségük, mondja.

Kevés riasztást kapnak éves viszonylatban. Hangsúlyt helyeznek a tűzmegelőzésre, az elnök gyakran kap telefonhívást, hogy lakott területen belül szabadtéren mikor lehet tüzet gyújtani. Emlékezetes kárese mények – ha nem is nagy számban, de – előfordultak az újraalakulás óta. Tűz tavaly nyáron keletkezett egy udvari szemétégetés során. A közelben lévő vegetáció, autóbontásból származó hulladék is meggyulladt. Az idei év elején pedig kéménytűznél volt szükség a segítségükre. Riasztásokat Bögöt, Porpác, Csénye térségéből kapnak. A csényei önkéntesekkel nagyon jó a kapcsolatuk. Tőlük vásárolták meg az 1968-as évjáratú, kilencszemélyes Opel Blitz gépjárművüket. Második kategóriájú egyesületként a kategóriának megfelelő csapatszállító gépjárművet kellően felszerelték.

Lassan minden szükséges eszközzel rendelkeznek szertárukban is, mondja Payrits Ferenc. Több millió forint értékben pályázati forrásból vettek motorfűrészeket, bevetési ruhákat, védőfelszereléseket, a tűz megelőzésére és megfékezésére szolgáló eszközöket is. A faluban a zöldfelületek karbantartásában segítenek, fűnyírásban, fakivágásban; kitisztítják a kutakat. De mintha most kevesebb ideje lenne minden önkéntesnek. Többen távol kerültek a falutól, a fiatalokat nem könnyű motiválni, és a Covid-járvány sem tett jót. Itt az ideje újabb tagokat toborozni Porpácról, Bögötről is, veti fel az elnök. A közeljövő terve, hogy felfrissítik és növelik az állományt, és még az eddiginél is aktívabban pályáznak.