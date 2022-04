Hetedik alkalommal rendezték meg szerdán a megyei szépíró versenyt a sajátos nevelési igényű gyermekek számára a Dr. Nagy László EGYMI dísztermében. Dél előtt fél tízkor csaknem nyolcvanan várták, hogy megmutassák, a mai iskolások is legalább olyan szépen tudják rajzolni a betűt, mint azok az elődeik, akik életének még nem volt része a telefon és a számítógép. Mert ez bizony sokat számít, erre utalt köszöntőjében Terplán Zoltán alpolgármester is, amikor azt mondta, a szépírás egyre kevesebb teret kap, pedig a billentyűzet segítségével megírt szöveg a legtöbbször személytelen. – A kézírás és annak legesztétikusabb formája, a szépírás igazi kincs – hangsúlyozta az alpolgármester, majd azt kérte a gyerekektől, alaposan nehezítsék meg a zsűri dolgát. – Tényleg nem könnyű eldönteni, kié a legszebb – mondta Rieglerné Kolnhoffer Ildikó, a Beszédjavító Általános Iskola tanítója, az esemény egyik szervezője. Az öt korcsoportban meghirdetett versenyen mindenkinek egyegy előre megírt szöveget kellett szöveghűen, a lehető legszebben, legpontosabban lemásolnia.

A szövegrészletek korosztályonként eltérnek, fontos, hogy a gyerekek értsék is azt, amit másolnak, és a külalak mellett természetesen ügyeljenek a helyesírásra is. De mert a szépírás nem egy egzakt tudomány, sokat számít a szubjektív vélemény is. És miután a gyerekek tényleg nagyon igyekeznek, nehéz sorrendet állítani. A verseny ideje alatt minden asztalnál egy-egy segítő állt, akik nemcsak a szövegértelmezésben és a felmerülő kérdések megválaszolásában segítettek, de praktikus tanácsokkal is szolgáltak a kéz megtornáztatására, ha azt látták, hogy valaki elfáradt. Szépen írni ugyanis nem könynyű, mégis a korábbi évekhez képest a külalak nem romlott, a mostani gyerekek is éppen olyan ügyesek, mint a korábbi évek versenyzői – bár sokan visszajárnak, van, aki hetedik alkalommal jött –, a helyesírás viszont romlik. Ez leginkább a telefon- és számítógép-használatra vezethető vissza: a csevegésben szinte divat elhagyni a központozást és az ékezeteket. Amíg a zsűri a fejét törte, a versenyzők fejlesztő- és társasjátékokkal, valamint padlórobotokkal játszhattak.

Eredmények:

I.korcsoport:

I.:Pákozdi Réka - Dr. Nagy László Ált. Iskola - Kőszeg

II.:Toldi Luca- Brenner János Ált. Iskola - Szombathely

III.:Abért Fanni - Dr. Nagy László Ált.Iskola Kőszeg

II. korcsoport:

I.: Farkas Boglárka Bercsényi Miklós Ált. Iskola - Szombathely

II.: Simon Evelin Nóra Brenner János Ált.Iskola Szombathely

III.: Kopasz Szilvia Bersek József Ált. Iskola Kőszeg

III. korcsoport:

I.: Rozmán Anett Ágnes - Felsőbüki Nagy Pál Ált.Iskola

II.: Horváth Jázmin - Dr. Nagy László Ált. Iskola Kőszeg

III.: Reseterics Júlia - Dr. Csepregi Horváth János Ált.Iskola Csepreg

IV.korcsoport:

I.:Rátkai Magdolna - Dr. Nagy László Ált.Iskola Kőszeg

II.: Számpli Dominika - Dr. Nagy László Ált. Iskola Kőszeg

III.: Somfai Cintia - Bersek József Ált.Iskola Kőszeg