Az alumínium zajvédőfal könnyebb, így egyszerűbben cserélhető és olcsóbb a telepítése is a hagyományos elemekhez képest. Az alacsonyabb tömeg miatt különösen hidakon, felüljárókon jelenthet előnyt. A zajárnyékoló faltípus megfelel a magyar és nemzetközi akusztikai előírásoknak, anyagából fakadóan tartós, könnyen kezelhető és változatos formai kialakításokra alkalmas. Például íves falak, hajlított rendszerek, alagutak is kivitelezhetők ezekkel az elemekkel. A szendvicspanel lemezek rejtett kapcsolása biztosítja a bonthatatlan szerkezetet, mellyel garantált a lopásbiztonság, az esetlegesen sérült elemek speciális emelőfülekkel azonban könnyen kiemelhetők és cserélhetők. Az elemek továbbá színezhetők, nyomtatható mintával elláthatók.

Az XTR Akusztik-F Prizma zajárnyékoló falpanel ferdesíkkal metszett hasábokkal, egy tört felületű fabeton zajárnyékoló. Az osztott felület a zajt térben szórja, így a visszaverődés is alacsonyabb mértékű. Fantázia neve arra utal, hogy ahogy az optikai prizmák megtörik és szétszórják a fénysugarakat, úgy törik meg és szórják szét a hanghullámokat is az elemek a tér teljes spektrumába, ezért jelentősen csökken a zajforrás felé visszaverődő hanghullámok hányada. A ferde síkkal metszett hasábok osztottabbá teszik az elemek felszínét, megnövelve hangelnyelő felület nagyságát, ezért a hanghullámok nagyobb felületen képesek a szerkezetbe hatolni. A szerkezetbe hatolt hanghullámok kioltódnak, ezért az elemeknek kiváló a hangelnyelési mutatója.

Esztétikus is, mert az egyforma irányba fordított elemek 3D mintát rajzolnak ki a felületen, ami különböző szögekből más-más benyomást kelt és a fény-árnyék hatások is jól érvényesülnek rajta, így minden napszakban más arcát mutatja a felület. Ezek az elemek is színezhetők, minél magasabb a zajvédő fal, annál érdekesebb, bonyolultabb mintát lehet az elemekkel megvalósítani. Hasonló zajvédővel már találkozhattak a közlekedők az M85-ös út Sopron kelet- Fertőrákos közötti szakaszán, azonban az ott alkalmazott csavaros technológia helyett ezúttal a beépítés technológiája, a laprugós megoldás is újdonság. A laprugó alkalmazásnak előnye, hogy az emberi tényezőket kizárva az elemeket alul és felül is az oszlophoz szorítja, javítva ezzel az elkészült műtárgy hanggátlási paramétereit. Az elemek élettartama várhatóan minimum 30 év, mely alatt semmilyen karbantartást nem igényelnek.

Az egyes kísérleti programok, így a zajvédő falak kivitelezését követően is hosszú távú mérnök és laborfelügyelet kíséri majd figyelemmel a fejlesztések meghatározott paramétereit és vizsgálja a közlekedési, fenntartói, környezetre gyakorolt hatásait. Az így gyűjtött fenntartói tapasztalatok alapján, a gyakorlatban igazolt, nemzetgazdasági és szakmai szempontból egyaránt hasznos fejlesztések számára így nyílhat meg az út a széleskörű elterjedés előtt.