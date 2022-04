A koronavírus-járvány – ahogyan az élet sok más területét – a szociális kapcsolatok ápolását is nagyban megnehezítette. A répcelaki nyugdíjasklub is számos rendezvényét elhalasztotta a pandémia idején, találkozásaik is megritkultak. Az idősek hagyományosan kéthetente gyűlnek össze a művelődési ház nagytermében. Erre azonban az elmúlt két évben csak ritkán volt lehetőségük. Vizvárdy Tamásné, a nyugdíjasklub elnöke elmondta: a járvány első évében akkora volt bennünk a félelem, hogy egyáltalán nem hívtak össze találkozót.

Akkoriban, a karantén ideje alatt Facebookcsoportjukban tartották a kapcsolatot, ahol a régi fotókat nézegetve emlékeztek vissza korábbi programjaikra. Tavaly már bátrabbak voltak: néhány rendezvényüket – köztük a hagyományos szüreti mulatságukat is – megtartották, de csak olyan összejövetelt szerveztek, ahol a járványügyi előírásokat maradéktalanul be tudták tartani. Idén az előző kettőnél sokkal mozgalmasabb évet terveztek meg március 31-ei találkozójukon. Lesznek kirándulásaik – elutaznak majd Szombathelyre, a Sisi-kiállításra, Csornára is szeretnének ellátogatni, a fő úti céljuk pedig Mezőkövesd és környéke lesz.

Egy évben kétszer batyus szalonnasütést tartanak, ahol harmonikaszó mellett töltik el a délutánt. Idén sem maradhat el a nicki műgátnál a közös sörözés, valamint októberben a hagyományos kukoricafosztás. Érdekes, izgalmas történeteket visznek hozzájuk a meghívott helybeliek, annak örülnek igazán, ha szép fotókat is visznek nekik, amelyeket közösen tudnak megnézegetni. Rendszeresen megünneplik a 80. és 90. születésnapjukat betöltő nyugdíjas társakat, ilyen tag idén egy-egy lesz majd. A klub vezetője arra számít, hogy idén 40-42 tag tér majd vissza az összejövetelekre, kiki, amikor ráér. Számukra a legfontosabb, hogy minőségi időt töltsenek el egymás társaságában.