Az ifjúság stratégiái az élménykereséstől az önérvényesítésig workshop előadója Székely Levente, az Ifjúságkutató Intézet igazgatója volt, aki a fiatalok továbbtanulását, karriertervezését helyezte fókuszba. Az előadó statisztikák és kutatási adatok alapján magyarázta el, hogyan látja a középiskolás korosztályt, beleértve a 15–19 évesek viselkdési és fogyasztási szokásait. A munkába bevonta a pedagógusokat is, akik mobiltelefonjukkal adhattak választ az előadói kérdésekre.

Retteginé Böröcz Katalin, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány képviselet-vezetője felhívást tett közzé. Mint mondta, várják a diákokat a megyéből az MCC tehetségprogramjába, rövidesen felkeresik az iskolákat. – A negyedikes gyerekeknek és szüleiknek is bemutatjuk programunkat, ahova 25 gyerek kerülhet be. A középiskolásokat is szeretnénk megszólítani, az ő esetükben nincs létszámkorlátozás. Aki jelentkezik a honlapunkon – www. mcc.hu –, és megoldja a vizsgafeladatot, azt fel is tudjuk venni.