Ennek előzménye, hogy a két település egy sikeres uniós pályázatnak köszönhetően megismerhette egymás történelmi, kulturális, gasztronómiai értékeit: múlt hétvégén a Körmendi Értékes Közösségek mutatkoztak be a Rába-parti városban, néhány héttel ezelőtt pedig az Alpokalján ők is megismerkedtek a Kőszegi Értékes Közösségekkel. – Egymás történelmének, közösségeinek, kulturális életének megismeréséből mindkét település csak profitált – foglalta össze a kontraktus lényegét Bebes István polgármester. – Körmendnek több jó kapcsolata is van nemzetközi szinten, amelyek a kulturális, a szociális szféra és a gazdaság területére is kiterjednek. Hazai partner viszont kevesebb van – folytatta.

– Most olyan partnert találtunk Kőszegben, amely egy picit hasonlít hozzánk – fogalmazott a városvezető. A „Szomszédolások” szerződéséről Básthy Béla, Kőszeg polgármestere is pozitívan nyilatkozott. Kiemelte: kihívás mindkét település életében, hogy a határ mellett megállítsák az átutazókat, és megmutassák a város szépségeit. Véleménye szerint Körmend gazdaságfejlesztés szempontjából jó példa előttük. Ötletként felvetette azt is, hogy a jövőben az egymáshoz közel lévő, tízezres városok polgármestereinek klubját is megalapíthatnák, és egymás jó gyakorlataiból profitálhatnának.