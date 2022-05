Mindezek előtt azonban egy 1860-ban, a niklai temetőben elhangzott emlékbeszédből idézett, amelyből kiderült, Berzsenyi azért volt nagy költő, mert nem a saját érzéseit énekelte meg, hanem azt a húrt pendítette meg, ami bennünk is meg tud szólalni. A szónok hangsúlyozta, bár ma már kevesen teszik, fontos volna, hogy ma is olvassunk Berzsenyit. Őt a költő mai napig tanítja bölcsen hinni, de bölcsen elválni is attól, amitől el kell. Berzsenyinek a szülőföldjétől kellett elválnia és kellett bölcsen megtalálnia a továbbélés lehetőségét. Bölcsen élni is tőle tanult, hiszen ahogyan Horác című versében írja: Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, Légy víg, légy te okos, míg lehet, élj s örülj.

Az emlékbeszédet követően Szíjártó Sándor és Szíjártó Sándorné díszpolgári címének átadása következett. Mint az a méltatásból kiderült, az elismerést a település ifjúságáért végzett sok évtizedes lelkiismeretes, odaadó, kimagasló munkájukért ítélték oda a házaspárnak. A megható pillanatok után Berzsenyi: A magyarokhoz című ódáját, Zolnainé Nábrádi Györgyi szavalta el. Az ünnepséget végül koszorúzással zárták, amelyhez a zenei aláfestést a Géniusz Kürtegyüttes biztosította.