A pandémia miatti több éves kihagyás után ismét megrendezte évzáró gáláját a LORIGO Alapfokú Művészeti Iskola. A fellépő mintegy 700 gyerek latin és standard táncokat, de még magyar néptáncot is előadott. Az első részben ovisok és kisiskolások léptek fel. Utánuk már a nagyok mutatkoztak be, a Lorigo TSE és a Galaxy Rock and Roll Klub táncosai. A második részben 20 csoport mutatta meg tánctudását. A koreográfiákban többféle zene és táncstílus keveredett.