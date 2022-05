– Ez már történelem, ami a múltról beszél, de a jelenhez szól – mondta a vitrinekbe rendezett fociemlékekről a kiállítást megnyitó prof. dr. Gadányi Károly, az MLSZ Vas megyei társadalmi elnökségének elnöke. Hozzátéve, hogy a játékvezetés hivatás és filozófia is. Ez a kiállítás azokról a játékvezetőkről szól, akik hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, tűző nyári napon vagy metsző, jeges novemberi szélben, esetleg bokáig érő sárban vezetik a legalacsonyabb osztályokban is a mérkőzéseket. De szól azokról is, akik a követelményeket teljesítve jutottak egyre magasabbra a játékvezetés ranglétráján a legmagasabb szintig – áll a kiállítás ajánlójában.

– Az országban ez az első ilyen tematikájú tárlat, mely azért jött létre, hogy ráirányítsa a figyelmet a pályán lévő huszonharmadik emberre. Hazánkban kevés szó esik a sípmesterekről, azok eredményeiről, pedig máshol őket is sztárként kezelik – számolt be a 25 játékvezető közel fél évszázad relikviáit bemutató tárlatáról a szervező Török Miklós. A labdarúgás mindig népszerű volt Sárváron. 1913. április 8-án alakult meg a Sárvári Egyetértés Football Club. Többszöri átalakulása után 1952-től Sárvári Kinizsi néven működött a legrangosabb egyesület, de volt idő, amikor három felnőtt csapat is volt: a Kinizsi, a Sárvári Vasas és a Sárvári Medosz.

Török Miklós és prof. dr. Gadányi Károly szemléli az ország első játékvezető-kiállítását a sárvári könyvtárban

Forrás: Pajor András

A focisták mellett a város büszke a játékvezetőire is. Az aktív labdarúgással felhagyó játékosok közül többen lettek hosszabb-rövidebb ideig játékvezetők, gyakran egy családon belül többen is (például Kotsis testvérek), vagy apáról fiúra szállt ez a különleges sporttevékenység. A sárvári játékvezetők jó felkészültségüknek köszönhetően rendszeresen kaptak felkérést a megyei bajnokságoknál magasabb szintű mérkőzések levezetésére is.

Az idősebb korosztályokból Gera János és Fábián Ottó is működött NB III-ban. Később Wittinger Ernő, majd Sándor Zoltán kapott rendszeresen küldést NB III-ba játékvezetőként. Jelenleg Horváth Patrik működik ezen a szinten, és esélye van a további rutin megszerzése után magasabb osztályba is felkerülni.

Legendás sípmesterek, focisták és szurkolók gyűltek össze a tárlatnyitón

Forrás: Pajor András

Ma a legmagasabb szinten jegyzett magyar labdarúgójátékvezető Bognár Tamás, aki a FIFA I. kategóriájáig jutott Vad Istvánnal együtt. Török Katalin pedig 2008 óta FIFA-asszisztens, részt vett már minden korosztály világbajnokságán. Bár a család és a munka máshova szólította őket, ők ma is sárváriak, a Vas megyei játékvezetők nagy családjához tartoznak. A Nádasdy-várban a Sárvári játékvezetők című kiállítás június 3-ig tekinthető meg.