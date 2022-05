Nagy Szilvia lakberendező szerint a szabadban kialakított terek legfőbb célja, hogy pihenjünk, feltöltődjünk, kikapcsolódjunk, így már egyáltalán nem elegendő egy véletlenszerűen választott asz talt és néhány széket felállítani a kertben. Sokkal inkább arra vágyunk, hogy a saját magunk és otthonunk stílusában kialakított térben valóban kényelmesen, gondtalanul élvezhessük a napsugarakat vagy épp az árnyékot. Egyfajta második nappaliként, kültéri szobaként kell tehát gondolnunk a kertre, ami olyan, mintha a ház folytatása lenne: kialakítására időt kell szánnunk, a bútorokat és kiegészítőket gondosan meg kell válogatnunk. Egy remek terasz alapjait a kényelmes kerti bútorok adják, ezek kiválasztásakor pedig több szempontot is figyelembe kell vennünk. A leg fontosabb kérdés, hányan, milyen sűrűn és mire szeretnénk használni a teraszt. Nem mindegy, hogy hétvégi reggeliket, kerti partikat kell-e kiszolgálnia, esetleg néha kint is szeretnénk dolgozni.

Az ilyen speciális igények esetén mérjük fel a szükségleteket: például megfelelő árnyékolás a laptopnak, elektromos csatlakozási lehetőség. Vegyük figyelembe a rendelkezésre álló helyet, és ennek megfelelően válasszunk. Ma már rengeteg többfunkciós, praktikus bútor létezik, és továbbra is népszerűek az összecsukható vagy rakásolható darabok, melyekhez kisebb tér esetén tudunk nyúlni. Törekedjünk a maximális kényelemre. Sose vásároljunk meg olyan garnitúrát, amelyet nem érzünk tökéletesen komfortosnak. Kerti bútorokat ma már minden méretben, színben és stílusban találunk, így a kínálat nem fogja korlátozni a lehetőségeinket. Általában két út áll előttünk: vagy a ház stílusához hasonló, azzal szinte egyetlen egységet képező teraszt alakítunk ki, vagy éppen ellenkezőleg, szabadjára engedjük a fantáziánkat, és kipróbálunk olyasmiket is, amiket esetleg túlzásnak éreznénk a négy fal között.

A színes, bohém hangulatú kerti bútorok és kiegészítők igen népszerűek, amelyeket természetes anyagokkal kombinálva inspiráló környezetet teremthetünk. Az elmúlt években kerültek előtérbe a beltériekhez hasonló, ám kimondottan kültérre tervezett alapanyagok, mint például a műrattan, ami jól tisztítható, időjárásálló és nem utolsósorban könnyű. Természetesen örök kedvenc a fa, amit azonban a többinél valamivel gondosabban kell ápolni és kezelni, hangulatával viszont semmi nem ér fel. Nemcsak az anyagot, hanem a formát tekintve is népszerű a nappalibútorhoz hasonló kialakítás: a kanapékat idéző terebélyesebb, robusztusabb garnitúrák igen kedveltek, de az egyszerűbb ülőalkalmatosságokat is a párnázott étkezőszékek inspirálták. Szintén megunhatatlan kedvenc lett a függőfotel, amely minden teraszt egy következő szintre emel.

Ezekből találunk fix rögzítésű darabokat, de ma már vannak mobilabb, könynyebben mozgatható változatok is, így minden térbe megtalálhatjuk a megfelelőt. Idén már szinte elképzelhetetlen egy kerti garnitúra kényelmes párnák nélkül. Ha kimondottan kültéri darabokat veszünk, nem lehet nagy bajuk, de érdemes egy tárolót is elhelyezni, ahová el tudjuk őket pakolni rossz idő esetén. Új trend, hogy a szőnyeg is kikerül a kertbe, természetesen strapabíró kültéri változatban. Talán furcsának tűnik, de mindenképp próbáljuk ki, és meglátjuk, mennyire otthonossá teszi a teret. Ugyancsak elmaradhatatlan kellék a hangulatvilágítás, amelynek köszönhetően meghittséget varázsolhatunk teraszunkra, erkélyünkre sötétedés után is, hogy maradéktalanul kiélvezzük a balzsamos nyárestéket munka után vagy a szabadság idején.