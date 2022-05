Jegyzőkönyv



Egis Körmend–MVM-OSE Lions 74-90 (17-16, 14-29, 23-21, 20-24)

Körmend, 1800 néző, NB I.-es kosárlabda, negyeddöntő, első mérkőzés, vezette: Benczur T., Söjtöry T. F., Makrai M.

Körmend: Stokes –, White 14/6, Takács –, Savic 10/6, Gordon 20. Csere: Henry –, Ferencz 12/6, Martinez 1, Durázi 17/9. Edző: Antonisz Konsztantinidesz.

Oroszlány: Ihring –, Mesicek 29/12, Calhoun 16/9, Carev 2, Burns 10/3. Csere: Molnár Márton 6, Parrish 9/9, Ruják 11/3, Tóth B. 5/3, Dorogi 2. Edző: Sebastjan Krasovec.

A mérkőzés alakulása. 3. perc: 9-2. 5. perc: 11-8. 8. perc: 17-12. 13. perc: 22-25. 18. perc: 27-42. 22. perc: 36-51. 25. perc: 46-56. 28. perc: 48-62. 32. perc: 59-73. 35. perc: 67-78. 38. perc: 72-87.

Kipontozódott: Carev (17. perc)

A két piros-fekete alakulat utoljára a tavalyi esztendő legvégén találkozott egymással, akkor hazai pályán az Egis Körmend 77-65-re gyűrte le az Oroszlányt. A vendégek a középszakaszban egészen kiváló eredményt elérve nyolc meccsükből hetet megnyerve a középház élén zártak. Zsinórban öt sikeresen megvívott csata után érkeztek a felsőház harmadikjának otthonába. A Körmend nem sem volt oka a panaszra, hiszen nyolc találkozójából ötöt megnyert és csak hármat veszített el.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc első felvonását a házigazda kezdte jobban. Gordon és White pontjaival a harmadik percre 7-0-val lépett el a Körmend. Az oroszlányi kosárcsendet Burns törte meg, majd Mesicek faulttal együtt talált be kintről. Büntetőjét is értékesítve már 9-6 volt az állás. Egyre jobban szorongatott az OSE, de a vendégek fontos pillanatokban adtak el labdákat, amikből azonnal büntetett a Körmend. Jelentősebb előnyt azonban nem tudott kialakítani a házigazda, amely szűk egypontos fórral várhatta a második negyedet (17-16). Ruják és Tóth triplájával hamar ötpontos hátrányba kerültek Ferenczék a folytatásban (17-22), de aztán a csapatkapitány hátára véve a körmendi gárdát elkezdte csökkenteni a differenciát (21-22). Az OSE viszont nem tört meg, sőt, újabb lendületet véve 23-32-re húzott el, Konsztantinidesznek pedig rövid időn belül másodjára is időt kellett kérnie. Sok haszna nem volt – 16 pontra nőtt a különbség a 18. percre (24-40). Mindeközben Carev másfél negyed alatt kipontozódott, így ideje korán veszítette el az OSE. Semmi sem akart összejönni hazai oldalon, rengeteg ziccer maradt kihasználatlanul, és védekezésben sem álltak a helyzet magaslatán a vasiak. Az első félidő 31-45-tel zárult.

Szünet után sem lassított az Oroszlány, Burns és Parrish is távolról talált be (33-51). Egy 8-0-ás szériával kapaszkodott a házigazda (41-51), azonban lendülete eddig tartott, Mesicek vezérletével magabiztosan tartotta, sőt, növelte előnyét a vendég alakulat (46-62). Borzasztó gyenge napot fogott ki a vasi piros-fekete alakulat, amely láthatóan nem nagyon tudott mit kezdeni a lelkes oroszlányiakkal. 54-66-ról jöhetett az utolsó etap, amelyben minden erejét összeszedve megpróbált ismét kapaszkodni a házigazda. Azonban ismét jött Mesicek, aki tarthatatlan volt a meccsen. A 34. percben Dorogi zsákolásával kialakult az addigi legnagyobb különbség: 61-78-at mutatott már az eredményjelző. Hat perc volt vissza, valamiféle csodára várt a körmendi publikum, de már nem volt visszaút. A hajrában Calhoun két újabb triplával végleg eldöntötte a meccset, oda a körmendi pályaelőny.