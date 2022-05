Az új ételeket, amelyeket korábban még nem kapott a kisgyermek, és most elsőként kínálják az édesanyák, érdemes a délelőtti – tízórai vagy két szoptatás közötti – időszakban kipróbálni, így nem ébresztik fel éjszaka a babát, ha esetleg pocakfájást okoznának. Az első három napban csak délelőtt kapják, és ha nem okoznak gondot, akkor egy későbbi étkezéskor is be lehet őket vezetni. Amíg csak egyegy kanálnyi mennyiséget kap az új ételből, addig utána egy másikból, amelyet már biztonsággal megehet, teljes adagot kapjon, mondja Vida Ágnes.

Az anyatejes csecsemőkre jellemző lehet, hogy a többi étellel szemben előnyben részesítik az anyatejet féléves koruk után is, emiatt a hozzátáplálás kezdetben nehézkesen indulhat meg, és több időbe telhet, mire mennyiséget is esznek a kanalas ételekből. A főzelékek a szakember szerint bármelyik étkezésre adhatók, de mivel ezek a csecsemők legtáplálóbb ételei, általában ebédre és vacsorára adják a szülők. A tejpépek és a gabonapépek reggelire, tízóraira, uzsonnára és vacsorára egyaránt adható laktató ételek.

Gyümölcsöket elsősorban tízóraira és uzsonnára, valamint főétkezések után desszertként lehet kínálni. A turmixokat, joghurtokat, tejtermékeket magukban vagy gyümölccsel reggelire, tízóraira, uzsonnára is tehetjük a baba elé. Tápszert a megszokott főzelékkel még nem kiváltott etetési időpontban lehet adni, valamint egyéves kor előtt reggelire, vacsorára, de tejpéppel és nyolc hónapos kor után tejtermékekkel szerinte ezt a két étkezést is ki lehet váltani. A kekszek, a babapiskóta, a kölesgolyó tízóraira és uzsonnára tökéletesek. A kenyér, a kifli, a felvágottak véleménye szerint reggelire és vacsorára valók.

És ha már vacsora: az esti alkalom jó közösségi élmény is a családnak. Együnk együtt a gyermekkel, üljünk egy asztalhoz, és ha szeretne, hadd kóstoljon meg mindent, amit már kaphat. Vida Ágnes hangsúlyozza, természetesen minden étel akkor adható, ha a csecsemő már betöltötte a táblázatban meghatározott kort. Arra külön felhívja a figyelmet, hogy ne akkor kezdjük el a hozzátáplálást, amikor beteg, nyűgös, fáradt a gyermekünk. Azt még hozzáteszi: semmi sem történik, ha ebédre gyümölcsöt vagy kenyeret eszik, de az étkezési szokásait a szülei alakítják ki, ezért nem mindegy, hogy mihez szoktatjuk hozzá kicsi korában.

Tapasztalata szerint különösen a dackorszakban nehéz betartani a változatos és egészséges táplálkozást. Arról, hogy mikor kezdje az anya a hozzátáplálást, a szakemberek úgy vélekednek: amikor a gyermek neurológiailag és pszichésen is megérett rá, ami a betöltött 4-6 hónapos kor után várható.

Hozzáteszik még, hogy ne azt tartsuk szem előtt, hogy nekünk, felnőtteknek ízletes legyen az étel, hanem inkább arra törekedjünk, hogy a csecsemő az ételek természetes, só és cukor nélkül készített ízeivel ismerkedjen meg, és a természetes édes ízeket szokja meg. Ha tehetjük, a desszertet is friss vagy fagyasztott idénygyümölccsel, részben aszalt gyümölccsel édesítsük.