A Muraba Európai Területi Társulást az Országos Szlovén Önkormányzat, Szentgotthárd önkormányzata, Lendva önkormányzata és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség alapította 2017-ben azzal a céllal, hogy tartós összefogásukon keresztül előmozdítsák a Muravidék és a Rábavidék gazdasági, társadalmi együttműködését és a területi kohézió megerősítését, s ezáltal fejlesszék a jólétet és életminőséget a társulás területén. A társulás tevékenysége a régiót érintő szinte összes fejlesztési területre kiterjed, ilyenek egyebek között a foglalkoztatási lehetőségek és a munkavállalói kapacitások bővítése, a vállalkozási kedv ösztönzése, fiatalok helyben tartása, a kulturális, a szabadidős és a turisztikai fejlesztések, a kétnyelvű oktatás és a képzés ösztönzése és támogatása, a környezetvédelem, a természeti adottságok fenntartható használata, valamint az infrastruktúra és a közlekedés fejlesztése a nemzetiségek lakta térségekben.

– A Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz minden évben benyújtunk egy projekttervet, amelyhez költségvetést is társítunk. Tavaly a turizmus volt a kiemelt terület, így nemrégiben minisztériumi támogatással negyven kisvideó készülhetett el, amelyek a Mura-, illetve a Rábavidék idegenforgalmi látnivalóit népszerűsítik. A projektünk célja a térség turizmusmarketingjének javítása volt a kisfilmek segítségével, amelyek között húsz 30 másodperces és húsz 15 másodperces videó van. Azért ilyen rövidek, mert azt szerettük volna elérni, hogy mindenki végignézze őket. Próbálunk átfogó képet adni arról, hogy mi mindent tud felfedezni, aki a térségbe látogat, legyen szó akár a magyar, akár a szlovén oldalról. A videókat díjmentesen adjuk át a térség turisztikai szereplőinek, szabadon felhasználhatók az online térben a turisták megszólítása érdekében – mondta Papp Bálint, a társulás igazgatója, aki arra is kitért, hogy a Rába-vidék sok évtizedes elzártsága után most egyre inkább az érdeklődés középpontjába kerül. Rengeteg a felfedezésre váró terület, így ami régen hátrány volt, most előny.

Nagyon jó kínálat alakult ki az utóbbi időszakban, aztán közbeszólt a koronavírus, de az biztos, hogy a Rába-vidék és a Muravidék szolgáltatói felveszik a versenyt más turisztikai régiókkal. A Muraba a videók elkészítésével az értékeket próbálta meg egy csokorba szedni, az volt ugyanis a korábbi tapasztalat, hogy a turisztikai szolgáltatók pontszerűen működnek. Hamarosan elindul az új programnaptár is, amelybe jó előre bejegyeznek mindent, ami a térségben történik vagy a turisták számára érdekes, hasznos lehet.

A másik projekt – amely sikerrel működik – a nyugdíjasegyetem, ez a 2020-as első szemesztert követően egyértelműen folytatást kívánt. Az első szemeszterben a Rába-vidék, most a Muravidék delegálta az „oktatókat”, akik ezúttal is érdekesebbnél érdekesebb témákkal színesítették a programot. Az ékszer- és csuhéangyal-készítés mellett a kosárfonás mesterségébe és a gyógynövények felhasználásának lehetőségeibe is betekintést nyerhettek az érdeklődők. A videók kétnyelvűek, megtekintésükre a Muraba ETT YouTube-csatornáján van lehetőség. Az előadások nem csak időseknek szólnak. Ebben az évben is szeretnék folytatni a sorozatot, ezúttal már jelenléttel, nem online oktatással.

További tervek is vannak: – Azok a jó projektek, amelyeknél nem pont, hanem veszsző kerül a mondat végére a záráskor, vagyis van lehetőség a folytatásra. A Motivage projektünk például az év végéig folytatódik. Készülünk például főzőiskolával, ahol hétköznapi konyhai praktikákat lehet tanulni. Hamarosan szentgotthárdi sétákat is hirdetünk a helyi honismereti klub tagjaival közösen, több útvonalon. Szlovén oldalon pünkösdkor gyermekprogram lesz, nyugdíjasok is besegítenek. De szeretnénk megszólítani a fiatalokat is, Helyben a jövőd! jelmondattal, hiszen az is célunk, hogy a fiatal generációk itthon maradjanak – zárta szavait Papp Bálint.