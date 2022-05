Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke köszöntötte a megjelent művészeket és érdeklődőket a kiállítás megnyitóján a Szlovén Kulturális és Információs Központban. Ezt követően Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere vette át a szót. -A 2020-as év mellett nem lehet elmenni anélkül, hogy ne jutna eszünkbe a koronavírus járvány és a korlátozó intézkedések. Ezt figyelembe véve igencsak felértékelődik a 2020-as szentgotthárdi művésztelep, amelyet a szigorított körülmények ellenére is megtartottunk. Bölcs döntés volt, hogy nem hagytuk, hogy a vírus megszakítsa ezt a nagyszerű kezdeményezést – mondta a polgármester, majd elhangzott az is, hogy ha elmaradt volna a művésztelep, az nem csak a művészeket érintette volna hátrányosan, hanem a várost is. Ezt követően a városvezető megköszönte Kovács Andreának, Hirnök Józsefnek és Gerics Ferencnek a támogató hozzáállást, egyúttal ígéretet tett arra is, hogy hagyományteremtő szándékkal egy-egy alkotónak Szentgotthárd városa külön kiállítási lehetőséget biztosít minden évben, a művésztelep indulásakor.

Pisnjak Atilla művészettörténész szakmai méltatásában elsőkét azt hangsúlyozta, hogy a kiállítók közül többeket megihletett a pandémia, így az alkotásokban felfedezhető az ember és a vírus viszonya.

A kiállító művészek közöl Csuta György például előszeretettel reagál az aktualitásokra, ezt a 2020-as művésztelepen készült alkotásai is hűen tükrözik. Az egyik műve a Covid 19 címet kapta, a másik, a Trianon 100 a trianoni békeszerződés 100 évfordulójára készült, alcíme pedig egy üzenetet fogalmaz meg: A Kárpát-medencét, ha nem muszáj, ne hagyjuk el!

Forrás: © Szendi Péter

Barbara Kastelec első alkalommal vett részt a művésztelepen, így szinte magától értetődő volt, hogy az új környezetre, impulzusokra reagálni fog. Igor Banfi alkotásain a táj a valóság és az álomszerűség közti horizontot, vagyis határainkat mutatja. A finn származású, de már több éve Magyarországon élő és alkotó Maria B. Raunio Szentgotthárdon a természet egy részének megörökítésére tett kísérletet. Göntér Endre erőteljes és bátor ecsetvonásokkal készült, nagy hatású műveket hozott, csakúgy mint Svetlana Jakimovska Rodic, akinek műveiben szintén a színek jutnak fontos szerephez. A siklósi Kovács Ferenc Szentgotthárd látképét örökítette meg, a győri Lipovics János, a szigetvári Vanyúr István és a lendvai Király Ferenc pedig bronz kisplasztikákat készített a kiállításra, ez utóbbiak újdonságnak számítanak a művésztelep történetében.

Zárásként Metka Lajnšček, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja ajánlotta a szép számú érdeklődő figyelmébe a nívós tárlatot.

A szervezők már most készülnek az idei művésztelepre, amelyet augusztus első hetében tartanak Európa különböző pontjairól érkező alkotók részvételével.