Korábban lapunk is beszámolt róla: az Országos Mentőszolgálat fejlesztési programjának újabb lépéseként jelentős beruházás valósul meg a celldömölki mentőállomáson. Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője előbb Budapesten dr. Kásler Miklóssal, az emberi erőforrások miniszterével, majd helyben Fehér László polgármesterrel és a mentőszolgálat képviselőivel közösen jelentette be: új mentőautó érkezett, és hamarosan esetkocsi-szolgálat is indul a városban. Május 1-jére minden feltétel megvalósult, és szolgálatba állt a jármű. – Köszönet a mentőknek, hiszen már eddig is számos esetben bizonyították, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek a kemenesaljai emberekért.

Az esetkocsinak köszönhetően ez a munka újabb szakmai megerősítést kap – hangsúlyozta a kormánypárti országgyűlési képviselő. Köcse Tamás Vas megyei vezető mentőtiszt érdeklődésünkre elmondta, hogy a mentőegységek ellátási képessége szempontjából két szintet – mentőkocsi, illetve esetkocsi – különböztetnek meg. Az esetkocsi személyzete a mentőápolón és/vagy mentőtechnikuson, illetve gépkocsivezetőn kívül kiegészül egy mentőtiszttel vagy mentőorvossal. Neki részletesebb beavatkozási jogköre van a légútbiztosításban, lélegeztetésben, a keringéstámogatásban. Ennek és a mentéstechnikai eszközöknek köszönhetően magasabb szintű ellátást tud biztosítani.

– Az alapmentőegység képességeit nem becsüljük meg, de sokszor szükség van erre a magasabb szintű egység segélykocsiként való riasztására. Celldömölkön kiváló mentődolgozók teljesítettek eddig is, ezután is szolgálatot, de ha szükség volt magasabb szintű egységre, őket Sárvárról, Répcelakról és előfordult, hogy Szombathelyről kellett riasztani. Vas megye mentéstörténetében ez a fejlesztés jelentős előrelépés – magyarázta Köcse Tamás. – Nagy ígéret volt, örülök, hogy megvalósult – fogalmazott Fehér László, Celldömölk polgármestere, aki bízik abban: a most reggel héttől este hétig elérhető szolgáltatás napi huszonnégy órássá bővül.