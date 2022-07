A vasvári Békeház 2011 augusztusában nyílt, közel háromezer mű van a gyűjteményében, ebből Tóth Csaba ötszázat mutat be a népszerű videómegosztó csatornán látható filmben.

Szándékában áll átrendezni a kiállítást, részben, hogy frissüljön az anyaga, részben pedig, hogy egyszerre többet lehessen megmutatni: csaknem plafonig lesznek rakva több sorban a képek, mint az Uffizi képtárban.

- A mi sziklás madonnánk című előadásom videójának három verziója készült, ezt összesen már több mint kilencszázan megnézték – tudtuk meg Tóth Csabától, akinek azonos címmel, 650 oldalas tanulmánykötete is megjelent a könyvhétre, részben Leonardo-tanulmányokkal, részben pedig a vasi képzőművészetről szóló írásokkal. Amint kifejtette: a vasvári képzőművészeti gyűjteményben van a Derkovits Körnek, a Jaksa iskolának a legnagyobb anyaga, jelentős a gyűjteményrész a Szent Márton Céh tevékenységéből – benne hét Nagybányát megjárt festővel -, és sok kép van a Békeházban a Vasi Műhelytől is. Tóth Csaba hangsúlyozta: a közösségi identitás szempontjából is fontos, hogy mindez minél könnyebben elérhető legyen a nagyközönség számára. Az a szenzációja, hogy ilyen típusú regionális kiállítás nincs még egy az országban.

A Vasszécsenyben élő Tóth Csaba most mutatkozott be a győri Triangulum Galériában a Pater noster című kiállításával. A Mi atyánk imádság inspirálta képeiről is írt Lőrincz Zoltán művészettörténész a szintén a könyvhéten megjelent Miatyánk a képzőművészetben című kötetében.