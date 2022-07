Mint arról szombaton beszámoltunk, a Kapfenberg-Szombathelyi Haladás felkészülési mérkőzés 57. percében a vasiak nyáron igazolt szerb-magyar, korábbi U21-es válogatott középpályása, Vanja Zvekanov egy felugrást követően olyan szerencsétlenük ért földet, hogy súlyosan megsérült a bal bokája, a kiérkező mentő személyzete a pályán infúzióra kötötte és el is altatta - és bruck-i kórházba szállította.

Nos, mint azt vasárnap délelőtt megtudtuk - az első diagnózis szerint legalábbis - Zvekanov külső bokatörést és szárkapoccsonttörést szenvedett - ám ez még nem pontos diagnózis, hiszen a játékos bokája egyelőre jócskán meg van duzzadva, így nem egyszerű az orvosoknak pontos véleményt mondania. De az biztos, hogy műtét vár rá, amelyet a síbalesetek miatt a végtagsérülésekre is specializálódott brucki-i kórházban végeznek el.

Séllei Árpád a klub nevében ezúton is jobbulást kíván a futballistának, nagyon sajnáljuk sérülését, Vanja egyébként a legmagasabban kvalifikált nyári szerzeményünk. Az ügyvezető mindenkit megnyugtatott: a Haladás futballistája a lehető legjobb kezekben van Ausztriában, már csak azért is, mert a kórházban dolgozik egy szombathelyi orvos is, aki külön is odafigyel a játékosra.