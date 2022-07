Több Széll Kálmán utcai szolgáltató is csatlakozott ahhoz a civil kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy szebbé varázsolják a forgalmas útszakaszt. A fák tövébe földet tettek, virágágyást hoztak létre és virágokat ültettek az elmúlt hónapokban. Az utca egyik oldalán már látszik az odafigyelés eredménye: gondozott ágyások mellett sétálhatunk a Széll Kálmán utcában. A másik oldalon, a Magyar Államkincstárnál azonban a jószándékú kezdeményezést valakik tönkretették. Erre dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger hívta fel a figyelmet legújabb videóbejegyzésében.

- Egy-két héttel ezelőtt arra lettünk figyelmesek, hogy következetesen megrongálták valakik vagy valaki ezeket a virágládákat – mondta el Szendrő, aki megmutatta azt is: tövestül húzták ki a növényeket a földből, majd azok egy részét otthagyták elszáradni.

Egy tábla is kikerült az egyik ágyáshoz „Élvezed, hogy szétszeded a keretet?” felirattal, ám azóta azt is elvitték – erre is kitért videóbejegyzésében a blogger, aki arról beszélt még, sajnálatos, hogy a kutyások nem szólnak rá az állatra: ne kaparja ki a növényeket a földből!

Dr. Szendrő-Németh Tamás arra hívta fel a figyelmet: Budapesten magánházakból öntözik a közterületeken lévő fákat, így vigyáznak a környezetükre.

Nekik is pénzükbe került, hogy virágosítsák a Széll Kálmán utca e részét.

A blogger végül rámutatott: ha odafigyelünk a környezetünkre, Szombathely olyan város lehetne, amire büszkék lehetünk. De ha olyan emberekkel van tele, akik mások munkáját tönkreteszik, akkor sohasem lesz ilyen a vasi megyeszékhely.

Itt megnézheti a videót: