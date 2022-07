Modern, meleg családi otthon Vasváron

Mintegy 39,9 millió forintért árulják azt a, valamikor a 80-as és 2000-es évek között épült családi házat, amelyet hagyományos polgári stíluselemei ellenére a tulajdonos mostanra modern köntösbe öltöztetett – derül ki az ingatlan.com összeállításából. Az utcafrontot nézve eszünkbe sem jutna, milyen szép, rendezett, új építésűnek tűnő otthon fogad majd odabent. Hogy mégsem egy új építésű lakópark lakásában járunk, arról árulkodik a több helyiségben is felbukkanó kandalló. A külső és a belső jó barátságban van egymással, mint ahogy az is, hogy az ingatlan csendes zöldövezetben helyezkedik el, de mégis közel a központhoz.

Marine stílus, nyaralási hangulat, saját csónakház

A portál állítja, kevés olyan gyönyörű hely van hazánkban, mint az Őrségben található Vadása-tó és környéke. Itt kínálja tulajdonosa eladásra ezt a hegyhátszentjakabi, feltűnően csinos, profin berendezett lakot. A ház családi otthonként is tökéletesen funkcionál, jelenleg azonban szálláshelyként működik. Nemrég teljes felújítást kapott, még a nyílászárókat is kicserélték. A környék és a ház hangulata eleve borítékolható, de még olyan extrákkal is fűszerezték, mint a hatalmas fedett terasz, az infraszauna vagy a manapság népszerű kültéri fürdődézsa. Az ötszobás, 90 négyzetméter alapterületű házat 85 millió forintért kínálják.

A tetőtér varázsa

Sokan ódzkodnak a tetőtéri lakásoktól az alapterület nem teljes kihasználhatósága miatt, és mert elterjedt a hiedelem, hogy ott meg lehet sülni a melegebb hónapokban. A valóság ennél árnyaltabb, tetőtérben is lehet hangulatos, jól kihasználható, tökéletesen élhető otthont teremteni, és a hőmérséklet is szabályozható. A mediterrán burkolatok és bútorok, valamint a modern, hűvösebb színek keverednek ebben a szombathelyi lakásban, ezért akár több generáció, több ízlésvilág együttélésének is megfelelő tere lehet. A hasznos terület 65 négyzetméter, amely apró ötletekkel ügyesen „tágítható” tovább.

Letisztult lakás teljes berendezéssel

Egy öt éve épült, kétszintes ház első emeletén lakhat majd, aki ebbe a gyönyörűen felújított és letisztult berendezéssel ellátott lakásba beleszeret. A szombathelyi Parkerdő Lakóparkban járunk. A társasház mindössze nyolclakásos, a benne eladásra kínált lakás pedig nyugati tájolású, fényes, világos, továbbá hőszivattyúval és padlófűtéssel ellátott. Az 51 négyzetméteres lakásért 44,9 millió forintot kérnek.

Egy nem mindennapi ház, sok természetes fénnyel

Felkerült az ingatlan.com toplistájára egy Nemesbődön álló 242 négyzetméteres ház is, amelynek igazi kuriózuma a szokatlanul tágas télikert. Az egész ingatlan hangulata, adottsága magával ragadja az erre érzékeny nézelődőt is, hát még, aki komoly vásárlási szándékkal érkezik. A felújítás itt nem néhány hét alatt, hanem fokozatosan történt, s többek közt új nyílászárók, új burkolatok kerültek a házba, valamint megtörtént a villanyvezetékek teljes cseréje is. A fűtés környezetbarát megoldással valósult meg. Az ingatlant 65 millió forintért árulják.

Luxus a köbön Szombathelyen

A 427 négyzetméteres, mediterrán hangulatú ingatlanban minden megvan, amire bárki is vágyhat. Uszoda, szauna, jakuzzi, központi porszívó is fokozza a kényelmet, a hűtő-fűtő rendszer, az árnyékolás, vízmelegítés, világítás, riasztó- és kamerarendszer, a medencefűtés, a keringetőrendszer mind-mind teljesen automatán működik. Mindez hatalmas rezsit sugallna, de a valóságban a teljes energiaellátás kútvizes hőszivattyús és szolár paneles, és már elő van készítve a napelemeknek is a terep, tehát igen költséghatékony. A luxusért cserébe mélyen a zsebébe kell nyúlnia az ingatlan új tulajdonosának: mintegy 374,65 millió forintba került a ház.