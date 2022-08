A Viru(lá)s egyes írásai a járványhelyzet okozta kényszerű bezártságot feloldó faluséták során születtek, ráirányítva a figyelmet a helyi értékekere, hogy nem kell messzire menni, hogy szépet, identitásunkat meghatározó emlékeket lássunk vagy idézzünk fel az épített és szellemi örökségből, Gergye Rezső akkor ezzel a szemmel – és a feleségével, Gergyéné Szakály Georginával - járta végig a Vasi Hegyhát településeit. A Viru(lá)s első és második részének megjelenése után, tavaly augusztus óta pedig a kötetekkel járja a megyét, amelyek nyomán értékkereső csoportos faluséták születnek. A répcelaki könyvbemutató után született a közös kirándulás ötlete a Nagy Gáspár emlékhelyek végigjárására.

-A répcelaki versmondó kör tagjai maguk is írnak verseket, van, akinek kötete is van. Örömmel jöttek el Nagy Gáspár szülőföldjére, itteni programjukat a feleségemmel, Georgival a bérbaltavári és nagytilaji polgármesterek segítségével szerveztük meg. Jártunk a költő szülőházában, és ha már ott voltunk, megnéztük az őslénytani múzeumot is. Némethné Beczők Bernadett polgármester asszony lelkesen adta át ismereteit a csoportnak, és bemutatta a falufejlesztési terveit is. Nagy Gáspár Baltaváron látta meg a napvilágot, de a szomszédos Nagytilajt is szülőfalujának vallja. A tilaji hegyi kápolnánál hallgattuk meg a Hegyi búcsú kisasszonynapján című verset Georginától. Horváthné Kántor Klára polgármester asszony elemózsiával kínált minket, és közben belehallgattunk a Fodor Trió muzsikájába. Természetesen a költő nyughelyéhez is ellátogattunk – tudtuk meg Gergye Rezsőtől, aki Nagy Gáspár sírjánál beszélt a költő életéről.

A két falu határában – itt adta át gyerekkorában a kis Gazsit kézből kézbe anya és keresztanya – ma már zarándokhely van, a költő tiszteletére fákat ültetettek, és verses vésetekkel díszített padokat helyeztek el. Ezen a helyen közösen szavalták el a látogatók Nagy Gáspár Májusi karácsonyban című versét, ami a a születésére utal (május 4. volt és esett a hó): „Szőlőbontáskor, májusi-karácsonyban/ foltos szalmazsák fölé leszállt az angyal. //Anyámat derékon vágta a szózat, hogy szárnysuhogást hallott/ esnie kellett a hónak.”

Csehimindszenten Mindszenty bíboros szülőházának a meglátogatása előtt a templomtéren ismét komolyzenei műveket hallgathattak, majd elbúcsúzva a házigazdáktól a csoport megígérte, hogy hamarosan úgy térnek vissza, hogy verseiket is hozzák magukkal a költő udvarába.