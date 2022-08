Az ezerkétszáz darabos telefonmúzeum – amit az erdélyi partner az interneten talált meg – virtuálisan létezik, mert valójában a Derkovits lakótelep egy garázsában van felhalmozva polcokon és dobozokban a több mint ötszáz vezetékes, a közel négyszáz mobiltelefon és a háromszáz egyéb szerelési anyag, szerszám, műszer és dísztárgy. Akkora a gyűjtemény, hogy Kovács István kocsija már nem is fér be. Jó lenne egy állandó kiállítóhely, de ebben senki nem támogatja. Tervezi, hogy maga épít egyet, ha nyer a lottón. Mindenesetre Erdélyben nagyon örültek a retró tárlatnak, a vendégkönyvébe csupa örömteli, dicsérő mondatot írtak. A gyűjtő a készülékek egy részét beüzemelte, és lehetett telefonálgatni, sokan ilyeneket egyáltalán nem is láttak. Kovács István a családjával ment ki Gyergyóba, a gyerekei örültek az utazásnak, mivel ők még nem jártak Erdélyben.