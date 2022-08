Még tavaly augusztusban nyújtott be pályázatot az önkormányzat a zártkerti földutak felújítására. A fejlesztés azt célozta, hogy javítsák a terület megközelíthetőségét. Áprilisban szerződtek a kivitelezővel – mintegy 20 millió forintból valósult meg a beruházás június végére. Tizenöt centiméter vastagságban zúzottkő-terítést kaptak a négy különböző helyrajzi számon található utak, összesen 1460 méter hosszban. Az út menti szakrális emléket – Páduai Szent Antal szobrát és a szobor lábazatát is felújították. Megközelítőleg három méter magas kovácsoltvas boltíves keret magasodik a szobor felett, három oldalára virágmintás kerítés készült. Térburkolatot is kialakítottak öt négyzetméteren szegélykővel, két pihenőpadot helyeztek el a szobor mellett és fákat is ültettek, tudtuk meg Orbán Gyula polgármestertől. A fejlesztés a településhez tartozó 44,3 hektár zártkertből 40,3 hektárt, 285 ingatlan érint. Az utóbbi években a zártkert forgalma erősen megnövekedett: többen élnek ott életvitelszerűen vagy töltenek ott hosszabb időt. Megerősödött az idegenforgalom és nőtt a gazdasági épületekből nyaralóvá alakított épületek száma. Emellett jelzett turistaút is áthalad a zártkerti részen, érintve a felújított szobrot. A zártkert jelentős része szőlő, gyümölcsös művelési ágba tartozik. Mostantól könnyebben megközelíthető.

Orbán Gyula felújított szoborral, szőlőhegyen

Forrás: © Unger Tamás