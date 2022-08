Korábban Kőszegen lakott, most a családjával tért vissza Niki, aki négy gyermekkel nézegetett a vásárban. A fiúk – 8, 9, 10 és 14 évesek – a kardok között válogattak. - Minden évben „kergetjük” a fakardokat, pedig otthon rengeteg van már belőlük - mondta. - Amellett, hogy megnézzük a várostromot, a gyerekek is eljátszák a csatajeleneteket. Pénteken nagyon élvezték a mesetúrát, fogtak törököt is.

Hömpölygött a tömeg a történelmi belváros utcáin, a menyasszonyi ruha és az esküvői öltöny azonban feltűnővé tette Wölfel Vandát és Márkus Andort (is), így megszólítottuk őket. Vanda kőszegi, Andor szegedi, a sors hozta úgy, hogy a nagyszabású esemény napján mondták ki a boldogító igent. Kérdésünkre, milyen érzés friss házasként az ostromnapokon részt venni, úgy válaszoltak: - Nagyon buli! Otthon tartunk egy kerti partit, most onnan szöktünk meg egy kicsit.