Nagyon élvezte a lehetőséget az ötéves Andris, aki huszárkabátot öltött és fából faragott kardot ragadott. Édesanyja, Viktória elárulta: Budaörsről indultak reggel nyaralni, és úgy tervezték, félúton megállnak pihenni. Mikor rátaláltak interneten a Kalandvárosra, nem volt kérdés, ide jönnek a gyerekekkel.

Hosszú sorban várakoztak a kicsik az arcfestésre, és nagy volt a nyüzsgés a hagyományos játszóeszközök környékén is. A kétéves Vivien egyik kedvence például a csúszda. – Többször jártunk már itt, de a nagy meleg miatt egy ideje nem voltunk. Készültünk már, hogy enyhült a hőség, most kapóra jött, hogy egyéb programok közül is választhatunk – mondta az édesanya, Valéria.

Kitelepült a születésnapos Kalandvárosba a Szabadidő Sportegyesület is. Varga Jenő elnöktől megtudtuk: a nagy, profi játékok mellé elsősorban olyan eszközökkel készültek, amelyeket az iskolások testnevelésórákon is használnak. Az elektromos rollert, ugrálórudat, gólyalábat is kipróbálhatták az érdeklődők, valamint volt hulahoppkarika, célba dobás és kapura rúgás – a hálót Schäfer Péter, válogatott labdarúgónk, Schäfer András édesapja védte.

Jókedvűen próbálgatta a játékokat a 9 éves Erik is, aki a Csongrádból érkező unokatestvérével látogatott el a játszóparkba. Az édesanya mesélte: nagyon jól érzik magukat, a gyerekek kedvelik a szabadtéri programokat – itt most egy helyen megtalálnak mindent, amit szeretnek.