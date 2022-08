A megnyitón Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke üdvözölte a résztvevőket, örömét fejezve ki, mennyi különlegességet kóstolhatott az egyre híresebb lecsófesztiválon. Neki a Tóth Zoltán falugondnok által készített csípőspaprikás lecsó ízlett legjobban. Mátyás Zsuzsanna polgármester köszöntőjében elmondta: a Hungarikum pályázat nyerteseként tudták megrendezni a fesztivált, amelynek ötlete tizenegy évvel ezelőtt az Összefogás Andrásfáért Egyesület egyik tagja, Baranyai Margit fejéből pattant ki. A hagyománnyá lett fesztiválon – ahol egész délután zajlottak a kulturális programok és oldtimer kocsikat mutattak be – idén újítottak: meg is koronázták a 2022-es lecsókirályt, Vaspöri Lászlót és a lecsókirálynőt, Kovács Enikőt, sőt palástot is kaptak. A királyi jelvényeket jövőre ők adják majd át a 2023-as fesztivál lecsókirályának és -királynőjének.