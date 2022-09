Koós Melinda vezérigazgató köszöntötte a jelenlévő nyugdíjasokat, kifejtve, hogy öröm és büszkeség 60 év után itt lenni, végiglapozni a kötetet, amely egy valódi sikertörténetet beszél el, köszönhetően az itt dolgozó csapatnak - amelyhez egy éve csatlakozott - , akik nagyon elhivatottan dolgoznak azért, hogy a fürdő fejlődjön. A fotókiállítás a folyosón megmutatja, hogy az árokfürdőből miként lett mára egy nemzetközi szinten elismert modern létesítmény gyönyörű stranddal, amely sok élményt nyújt.

Bittenbinder Miklós, aki 1975 és 1993 között volt a Büki Gyógyfürdő Vállalat igazgatója, visszatekintett az elmúlt hatvan évre.

- 1957-ben tört fel a melegvíz, a könyvbemutatón jelenlévő idősebbek is jól emlékezhetnek erre. Amint arra is, amikor megnyitották a kutat, és ömlött ránk a rengeteg víz. Akkor árkot ástak és elindult a fürdőzés - idézte fel a hőskort a volt igazgató, részleteiben ismertetve a fürdő építését, az egészségügyi miniszter idelátogatását, az egészségház, a fogászat beindítását, az autóbusz állomás létesítését is.