„Boszifalva” – ez a tábla fogadta a sorkikápolnai boszorkányszombatra érkezőket a falu határában a hétvégén. - Levéltári iratok szerint az utolsó boszorkánypert Sorkikápolnán tartották és a középkorban több boszorkány is élt a településen. Ezek történetét és hagyományait is őrizzük – mondta el Mező Gábor polgármester, aki hozzátette: sokat köszönhetnek a Kápolnai Boszorkányoknak, hiszen a pajzán és ízes menyecske humor messzire vitte a falu hírnevét. Ezért is ápolják lelkesen a boszorkányság hagyományait: februárban a telet boszorkányégetéssel búcsúztatták, most pedig boszorkányszombatot rendeztek.