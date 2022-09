Mesterházy Anna a felsőoktatásban eltöltött évei alatt teológiát tanult, majd egy csaknem tízéves londoni kitérőt követően, ahol dizájnerképzést végzett és akként is dolgozott, úgy döntött, hogy barátaival Srí Lankára utazik, hogy elsajátítsa a meditáció képességét. Anna elmondta, az úton az indította el, hogy megfigyelte magán: az imádságra való ráhangolódásban nem tud olyan mértékben elcsendesedni az elméje, mint amennyire ő azt szeretné. Azt a fajta mély odafigyelést szerette volna Srí Lankán elsajátítani, amire az ázsiai hívő emberek - akár keresztények, akár hinduk, akár buddhisták - sokkal inkább képesek, mint az európaiak.

A magyarországnyi méretű trópusi szigetországban a több évtizedes angol megszállás nyomán a hindu és buddhista vallások mellett jelen van a protestáns anglikán egyház is. Európai szemmel nehéz elképzelni, ahogyan a pálmafák tövében, a sokszor nyitott oldalú, szabadtéri templomokban a keresztény hitet gyakorolják, pedig Srí Lankán ez így van.

Annát és barátait egy kolostorban fogadták be, annak udvarán készült ez a fotó.

Forrás: Mesterházy Anna

Az ország az 1800-as évektől kezdve angol gyarmat volt, előtte pedig holland és portugál megszállás alatt volt, így az európai jelenlét nem idegen tőlük – közel 500 évig éltek a különböző európai népek megszállása alatt. Az ország 1948 óta független. Srí Lanka az intenzitások országa, sajnos folyamatosan történik ott valamilyen tragédia: 2004-ben szökőár pusztította el a halászfalvait, függetlenségük 70 évéből pedig 30 évig polgárháború dúlt az országban, ami a hindu tamilok és a buddhista szingalézek vívtak.

Anna úgy gondolja, az ázsiai országok közül európai szemmel Srí Lanka a tolerálhatóbbak közé tartozik, ám így is kultúrsokk éri az embert, mikor először belép a területére: az embertömeg, a szenny intenzitása, az, hogy sárban élnek, mind letaglózzák az oda látogatókat. Ezzel együtt, mint elmondta, a sziget rengeteg látnivalót kínál. - Kisebb-nagyobb utakat tettem, hogy bejárjam, de Ella volt a központ. Már akkor, amikor első alkalommal ott jártam, tudtam, hogy ott szeretnék hosszabb időt eltölteni – mesélte. Anna ugyanis az egykori főváros, Kandy közelében, egy hegyi buddhista kolostor apátjától, Srí Lanka legkomolyabb meditációs szakemberétől sajátíthatta el a belső elcsendesedés tudományát Ellában. - Az apát, aki fél évre befogadott minket a kolostorba, rendkívül nagylelkű volt velünk.

Végig támogatta az ottani utainkat, sőt segített a vízum igénylésében is. Hihetetlen élmény volt kolostorban élni és megtapasztalni azt, hogy az Istenre való figyelést a nap 24 órájában tudja valaki gyakorolni – fogalmazta meg. És bár buddhista tanítótól tanult, folyamatosan gyakorolta keresztény hitét a Kandyben található anglikán felekezet templomában. Hiszen, bár keresztény templomok országszerte találhatók, angol nyelven kizárólag Kandyben tartanak istentiszteleteket. Ezeket Anna rendszeresen látogatta, az ottani anglikán közösség tagja lett. Egy alkalommal prédikálhatott is, sőt még a lábmosás szertartásában is részt vehetett nagycsütörtökön. - Nagyon érdekes volt Srí Lankán megélni az ünnepeket, például a karácsonyt 35 fokban, a pálmafák alatt. Először hiányzott a havas fenyőág, aztán rájöttem: igazából az eredeti karácsony hangulata is ilyen volt – fogalmazta meg.

A meditációval kapcsolatban elmondta: rengetegféle különböző meditáció létezik és az, amit ő tanult, egy alap folyamat, aminek nem része a vizualizáció és Buddha sem jelenik meg az ember szeme előtt. Számára a meditáció sokkal inkább egy légzésélményt és egy nagyfokú odafigyelést jelent. Úgy véli, a tevékenység tartalmában nem ad hozzá a Krisztussal való kapcsolathoz, a hatására ő azt érezte, hogy sokkal hosszabban, tisztábban és mélyebben képes odafigyelni.

Anna arra a szomorú tényre is felhívta a megjelentek figyelmét, hogy Srí Lanka jelenleg szörnyű gazdasági helyzetben van, élelmiszer és üzemanyaghiánnyal küzd, sok családnak a napi betevő biztosítása mellett nem jut pénze buszjegyre, így sokan a vallásukat sem tudják templomokban gyakorolni. Anna most azért megy el előadásával a megye több városába, hogy egyrészt beszámolót tartson a csodálatos kincsekkel megáldott országról és az ott eltöltött időről, másrészt pedig, hogy tolmácsolja a srí lankaiak segélykiáltását. Az ottaniak megsegítésére indított gyűjtést, hiszen, mint elmondta, sokaknak még egy buszjegyre sincs pénze, hogy eljusson a legközelebbi városba, ahol a helyi templomban a hitét tudná gyakorolni.

- Mi, itt Európában csak akcentussal beszéljük a kereszténységet. Nincs jelen az életünkben az a fokú küzdelem az identitásunkért, mint például Srí Lankán. Az országban minden tízszeres hangerőn szól, a sokszor kilátástalan helyzet is, de az érzelmi odaadottság és a szenvedély is, ami a Szentírás szövegein átüt. Számomra ez európai keresztényként nem volt világos. Amióta Ázsiában éltem, azóta van képem arról, hogy mit jelent a tökéletes átadottság - fogalmazta meg Mesterházy Anna.