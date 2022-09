Többször beszámoltunk róla, dr. Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselője két évvel ezelőtt jelentette be: új óvoda épül Sében. A beruházást – közbenjárására – mintegy 250 millió forinttal támogatta miniszteri keretéből dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Időközben az építőanyagok drasztikus áremelkedése miatt az összeg kevésnek bizonyult, a kormány újabb 108 millió forintos támogatást nyújtott. Az építkezés tavaly szeptemberben kezdődött, idén pedig, a tanév első napján a gyerekek is birtokba vették a Bogyó és Babóca csoportot.

– Nagyon jó érzés itt lenni. Izgultunk, nekünk is ugyanúgy be kell szoknunk, mint a kicsiknek – fogalmazott Tóth Henriette óvodavezető, aki szólt arról is: nyár közepe óta dolgoznak a programjukon. A cél, hogy zöld óvoda legyenek, ezért már az első naptól kezdve szelektíven gyűjtik a szemetet a csoportszobákban, de például akvárium telepítése is szerepel a tervek között. Télre pedig madáretető, tavasszal, a költési szezonra odú készítését, kihelyezését tervezik. Az udvart magaságyásokkal is díszítik majd, amelyeket a gyermekekkel közösen ültetnek be.