Ahogy arról az elmúlt héten beszámoltunk, egy kislány kínálta rajzait az egyik szombathelyi lépcsőházban. Jótékony célja volt az akciójának, ugyanis a becsületkasszába befolyt összegből egy rászoruló gyermeknek szeretett volna segíteni, hogy neki is örömteli lehessen az iskolakezdés. Szintén olvasónk küldött fotót, hogy a kislány az összegyűjtött pénzből mennyi mindent vásárolt nehezebb sorsú társának. De ez még nem minden, ugyanis olvasónk szerint régi, de nagyon jó állapotban lévő iskolatáskáját is odaadta, sőt kinőtt ruháit is összegyűjtötte a számára. Mia nem felejtette el megköszönni a lakók segítségét sem. Sokan tanulhatnának tőle.

Forrás: Olvasó