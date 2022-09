A végéhez közeledik a szüret a mintegy három és fél hektáron elterülő, a Ság hegy délnyugati részén, kisebb részben pedig a tanúhegy keleti lejtőin található szőlőbirtokon. Dénes Tiborral épp egy napsütötte délelőttön találkozunk, míg felérünk a hegy tetejére, ahonnan panoráma nyílik a tájra, azt meséli: a rajnai rizlinget a hétvégén szedték le, a must már most bíztató: 19,6 fokos. Nagyon várták már a csapadékot, de jöhetett volna előbb is. A furminttal például idén nehezebb dolguk volt: a fajta jellemzője, hogy gyorsan vékonyodik a héja, de most augusztusban, az aszály miatt még inkább így volt. Az utána érkező eső hatására pedig felrepedtek a szemek. Ezután a gyümölcs – és ez még a jobbik variáció - rohadni kezd, vagy visszaszárad és megtöpped.

Forrás: Cseh Gábor

A problémák igazából már tavaly télen elkezdődtek, a hóhiányt nagyon megérzi a szőlő. Mostanra egyébként lehet, hogy elértük az átlagos éves csapadékmennyiséget, csak az eloszlása nem a szokásos volt, ezzel a jövőben számolni kell – jegyzi meg a borászok új generációját képviselő Dénes Tibor. Hozzáteszi: évek óta bebizonyosodik, a Somlói borvidékre jellemző klasszikus, őshonos fajták teljesítenek itt jól: ilyen a juhfark, a hárslevelű, az olaszrizling és a furmint. Ő ezek közül az utóbbi kettővel foglalkozik, az olaszrizling például jól bírta az elmúlt hónapok megpróbáltatásait, egy részét még fent is hagyták. – Augusztusban nagyon szenvedett, de most végre megszívhatta magát vízzel, szépen felteltek a szemek, aminek köszönhetően több lesz a must is – jegyzi meg.

Forrás: Cseh Gábor

Egy fürtöt kézbe fog, leszemezget, azon mutatja: a szőlő akkor érett, ha a héja nem haragoszöld, hanem szinte áttetsző, gyöngyöző. A bogyók lével, musttal vannak tele, a magjuk pedig barna. Ez itt minden kritériumnak megfelel. A következő napokra ígért csapadék miatt ugyan még van benne némi kockázat, de jó bor lehet belőle. A szakember egyébként úgy látja: nem lesz kiemelkedő évjárat a 2022-es. A keleti országrészben pedig, például Tokaj környékén, még nagyobb károkat okozott az aszály a szőlőkben.

Forrás: Cseh Gábor

Itt a chardonnay sem teljesített túl jól az idén, a kék szőlőnek (kékfrankos) viszont, ami kuriózumnak számít e vidéken, még jókor jött a későn érkezett eső: a vastagabb héj jobban bírja a csapadékot, telhetnek, növekedhetnek a bogyók. Dénes Tibor az ökológiai művelés híve: szintetikus anyagot nem használnak a növényvédelem során. Az erjedést is a mustban található gombákra bízza. Abból pedig nedves légkörben van több. A természet azért, ha az utolsó pillanatban is, de besegít. Amikor nyílik a piceajtó, megcsapja orrunkat a jellegzetes illat: forr a must, készül az újbor.