Gyönyörű időben tartották meg a Világ Gyalogló Hónap répcelaki rendezvényét. A Balassa-Bognár Szilvia vezette Répcelaki Barangolók nordic walking csapata szombaton kora délutánra hirdette meg a gyülekezőt a művelődési ház elé. A regisztrációt követően a résztvevők Boros-Horváth Bianka vezetésével melegíthettek be a Radó téren, majd nekivágtak a nagyjából nyolc kilométeres távnak. Azok, akik a táv teljesítésére nem mertek vállalkozni, egy négy kilométeres útvonalat járhattak be. A szervezők energiaszeletet és ásványvizet kínáltak minden résztvevő számára útravalóként, illetve mindenkinek kedveskedtek egy apró meglepetéssel is: a gyaloglók nyakba akasztós kulcstartót kaptak ajándékba.