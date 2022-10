A települések kapcsolata 33 évre nyúlik vissza, amikor is az osztrák kisváros Bükfürdőn nyaraló focicsapata edzőpartnert keresett és talált is bői labdarúgók személyében. Attól kezdve a két település vezetői rendszeresen szerveztek látogatást egymáshoz: több mint húsz éven át évente oda-vissza fogadták a másikat, az egyik évben a kalwangi küldöttség érkezett Bőbe, a másik évben fordítva – tudjuk meg Hajós Attilától. Bő polgármestere hozzáteszi, a jó kapcsolat ápolását mondhatni felfüggesztette a pandémia, 2019 óta most találkozhattak először a testvértelepülések képviselői.

A bői önkormányzat nyolcfős küldöttsége – köztük Hajós Attila polgármesterrel és az önkormányzati képviselőkkel – volt hivatalos a rendezvényre. Kalwang fesztiválja hangulatában a magyarországi búcsúkhoz hasonlítható. Korábban több alkalommal jártak a rendezvényen a bőiek, volt, amikor a civil szervezetek bemutatására állított standok egyikén is helyet kaptak: egyszer halászlét főztek, máskor helyi kézművesek termékeit mutatták be Ausztriában. Ezúttal standdal nem készült a delegáció, ám Hajós Attilát nagy megtiszteltetés érte, ugyanis a rendezvény nyitómomentumaként ismert sörcsapolásból ezúttal ő is kivehette a részét. Az osztrák kisváros elöljáróival és plébánosával, a helyi fúvószenekar aláfestő zenéjére verhette csapra a söröshordót. Mint mondja, ez a helyi hagyomány – hol politikusokat, hol a város ismertebb személyiségeit, hol pedig számukra fontos vendégeket kérnek meg a nemes feladatra.

Hajós Attila nem jött zavarba a felkéréstől, ausztriai látogatásai során már többször kipróbálhatta magát a csapolásban, nem volt ismeretlen számára a mozdulat. Mindemellett színes programokon volt lehetősége részt venni a bői delegációnak. A napot ünnepi szentmisével kezdték a városka templomában, ahol a plébános megáldotta az ez évi terményeket. A szertartást felvonulás, majd a sörcsapolás követte. Az egynapos kirándulás a vásári forgatag körbejárásával zárult a bőieknek – tudjuk meg Hajós Attilától.

Bő első embere azt is elmondja, a mostani látogatás célja a jó kapcsolat ápolása volt. Ezzel együtt a két helység vezetői természetesen gondolkoznak a testvértelepülési kapcsolatok ápolásának további lehetőségeiről. Korábban a leggyakrabban az általános iskolások jártak egymásnál, s látogatták meg kölcsönösen a települések környékének nevezetességeit a kapcsolat révén, ám most szeretnének a kulturális egyesületek, helyi szervezetek irányából is nyitni egymás felé.