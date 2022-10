–Szeretnénk tovább folytatni a hagyományt, mert a Hegyhát művelődéssel és kultúrával foglalkozó szakembereinek fontos fóruma ez. A cél, hogy közösen megbeszéljük a gondokat, az eredményeket, a sikereket – kezdte Gyöngyösi Zsuzsanna intézményvezető a fórumról szóló beszámolót.

Egy másik fontos célként említette, hogy a találkozó lehetőséget ad a tájékozódásra arról: ki milyen programot tervez az egyes időszakokra és mi várható az energiaválság okozta nehéz helyzet miatt, ami a kultúrát, a közösségszervezést érinti.

–Megpróbáljuk a közös megbeszélések, egyeztetések során egymást segíteni és a szakmai tapasztalatokat megosztani. Ezzel az együttműködéssel a reményeink szerint fenntarthatóak maradnak és jól működnek majd továbbra is a közösségi színterek a térség kistelepülésein – tette hozzá.

Arról is beszélt: az összefogásnak, együttműködésnek bizonyítéka és biztosítéka lesz a november 5-re tervezett, hagyományos, Toborzó néven futó kulturális szemelvény. A rendezvényen a hegyháti települések csoportjai mutatkozhatnak be egymásnak. Ennek nagyon fontos hozadéka az, hogy egymás falunapjain már megjelennek ezek a helyi értékeket képviselő művészeti közösségek műsoraikkal. Mindez szép tablót ad a Hegyhát értékeiről. A térségi települések kulturális szakemberei is látják, hogy mennyire hasznos ez a szemle, ezért teljeskörűen támogatják a Toborzó megrendezését a jövőben is.

Az intézményvezető arról is szólt: a Közkincs Kerekasztal tagsága egyetért abban, hogy ha csak heti egy-két órában is, de szeretnék a lehetőséget biztosítani a térségben élőknek továbbra is helyben a rendszeres intézménylátogatásra mind a művelődési, mind a könyvtári vonalon. A Hegyháton ezek általában egy helyen működnek és ugyanaz a szakember látja el többnyire a szervezési feladatokat.

Cél, hogy ebben a válságos, sokszor zaklatott világban továbbra is maradjon olyan kulturális, közösségi színtér a kisfalvakban, ami a lelki feltöltődést biztosíthatja a betérőknek nyugodt körülmények között. Természetesen szükséges alap, hogy az önkormányzatok anyagi lehetőségei biztosítottak legyenek ehhez. Egyelőre biztosnak látszik, hogy ha csökkentett nyitva tartással is, de mindenütt várják a látogatókat a közösségi színterek. Azoknak a településeknek, ahol fával tudják fűteni a helyiségeiket, kicsit könnyebb dolguk van. Ott is könnyebben tudják a nyitva tartást biztosítani, ahol az egyes önkormányzati intézmények, szolgáltatások a művelődési házban kaptak helyet. Minden művelődésszervező a lehetőségekhez alkalmazkodva kisebb termeket nyit a rendezvényekhez, a csoportok, közösségek találkozásához. Nem mellesleg a településvezetőknek is fontos, hogy az emberek szabadidőtöltéséhez kulturált lehetőséget biztosítsanak.

A Közkincs Kerekasztal első őszi megbeszélését tehát megtartották. A tervek szerint két havonta találkoznak majd egymással a térség kulturális szakemberei. Megőrzik azt a hagyományt, hogy mindig más-más település lesz a fórum vendéglátója. Az évadkezdésnél a házigazda szerepet az új, összevont kulturális intézmény felállása miatt Vasvár vállalta, hogy bemutatkozhasson terveivel, céljaival a térségi szakemberek előtt. Legközelebb azonban más helyszín fogadja már a kerekasztal tagjait.

– Elsősorban a 23 hegyháti település kulturális programjait szeretnénk összehangolni a Közkincs Kerekasztal fórumain, de természetesen a térségen kívülről érkezők előtt is nyitott a fórum. Ez a szélesebb körű kitekintésben segíthet nekünk – zárta összefoglalóját Gyöngyösi Zsuzsanna.