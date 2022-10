Csak néhány az ételek közül, amelyekkel, körbejárva mi is találkoztunk: sétáló gesztenyés krémleves, gulyásleves „jól megrúgva” császármorzsával, szarvaspörkölt nokedlivel, királyvölgyi vargányás pincepörkölt és pejsli. Értékelésüknél előnyt jelentett, ha a helyi és az évszakra jellemző alapanyagok felhasználásával készültek. A zsűriben képviseltették magukat a háziasszonyok Wächter Gyulánéval, a szakma részéről Zamody Gábor nemzetközi gasztronómiai versenybíró kóstolt, a lakosságot Básthy Béla polgármester képviselte. Az ítészek kiemelték mások mellett a Cáki Gyöngyszemek Tejfölben úsztatott cáki gombás „gilisztaraguját”, Kőszeg Város Fúvós Zenekarának DÚR bele vargányás tokányát, ami színes paprikával készült; az evangélikus középiskola betyárlevesét és a Nemescsói Tézsula Hagyományőrző Egyesület vaddisznópörköltjét, Csói káposztás egytálételét, betyárgombócát és dödöllekülönlegességeit is. Mindegyik versenyre nevezett fogást külön is véleményezték, úgy mint: „tartalmas üzemanyag örökmozgó ifjaknak”, „szerelmes vad édes csábítása”, „szegényember menüje” vagy éppen „cuppanós sváb csók”.

Zamody Gábor mindkét nap többször végigjárta a sátrakat, ahol kellett, tanácsot adott, összességében nagyon pozitívan értékelt. – Szombaton kicsit hűvösebb volt az idő, délután az eső is megérkezett. Ennek ellenére nagyon sokan kijöttek főzni, és kiváló, döntően helyi ételeket készítettek, jó hangulatban. Nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, le a kalappal a résztvevők és a szervezők előtt – hallottuk tőle. Hozzátette még: manapság, amikor a gyerekek gyorséttermi ételeken nőnek fel, különösen fontos megőrizni és megmutatni nekik hagyományos ételeinket, erre is nagyszerű terep a kőszegi Orsolya-nap.