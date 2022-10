A találkozót - a járvány miatt két év kihagyás után - tizenegyedik alkalommal rendezték meg az egykor a Savaria laktanyában szolgált katonák számára. Különböző nemzedékek találkoztak nyugállományúak és ma is aktívak, eljöttek az egykori polgári alkalmazottak is, illetve olyan szombathelyieket is vártak, akik máshol teljesítettek, teljesítenek szolgálatot. A fő szervező Bondár György önkéntes műveleti tartalékos törzszászlós úgy fogalmazott: a jelenlegi helyzetben még fontosabbnak találja az egykori katona bajtársak és a velük együttműködő polgári állomány kapcsolatának ápolását és összetartozásának megerősítését.

A régi hagyományokhoz visszanyúlva választották ezt a szombatot, magyar honvédelem korábbi ünnepéhez, a Fegyveres erők napjához, szeptember 29-hez közeli időpontot, és ehhez a jövőben is tartják magukat. Amint megtudtuk, a találkozókon kétszer-háromszor ennyien szoktak lenni, de a százhoz közeli résztvevő szám is elég magas, most a hagyományőrzők nem jöttek, csak egyetlen huszár, aki egyébként katona volt.

Képviselték magukat katonai rendészek, harcolók, tüzérek, harckocsizók, műszakiak, felderítők, logisztikai és egészségügyi katonák, akik nagy örömmel keresték egymás társaságát felelevenítve a közös történeteket. Gyertyát gyújtottak a már elhunyt társaik tiszteletére, és egyperces felállással, csenddel adóztak emléküknek. Az esten felidézték: 1995-ben szűnt meg a dandár, addig több mint négyezer katona volt Szombathelyen, majd a Savaria Kiképző Központban még mindig több mint kétezres állomány volt a 2004. december 31-én történt bezárásig. A találkozón képeket vetítettek a laktanya életéből és leszereléséről, valamint felmerült az az ötlet, hogy 2024-ben esedékes húszéves évfordulóra készülhetnének egy fesztivál méretű rendezvénnyel is, ha támogatná a kezdeményezést a város.