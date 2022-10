A konferencián közel félszáz szakember hallgatta meg dr. Hende Csabának, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökének, Szombathely és környéke országgyűlési képviselőjének péntek esti rendezvénnyitó köszöntőjét. Elmondta: az idei a két egyesület 35. közös szimpóziuma, amelyen ezúttal a mesterséges intelligencia megszületése és alkalmazása körüli jogi kérdések képezik a fő témát. Kiemelte, hogy nagyon fontos gyakorlati és egyben elméleti kérdésekről tárgyalnak a szakemberek. - Ez az alkalom nagyon jó arra is, hogy a több száz éves magyar-német viszonyt elmélyítse. Itt olyan kapcsolatok szövődnek, hogy ezek már-már észrevétlenül is közelebb hozzák a két országot és annak lakosait is – tette hozzá Hende Csaba.

Forrás: Cseh Gábor

A szimpózium szombati nyitóelőadását dr. Gazsó Balázs, a Technológiai és Ipari Minisztérium közigazgatási államtitkára tartotta, aki a versenyképes innovációs ökoszisztéma létrehozásának lehetőségeiről beszélt a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán. Közvetlenül utána Prof. Dr. Thomas Hoeren a münsteri Információs, Távközlési- és Médiajogi Egyetem oktatója, majd Dr. Petrányi Dóra, a CMS Ügyvédi Iroda ügyvédje, őt követően pedig Dr. Auer Ádám, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense járta körül a témát különböző aspektusokból.