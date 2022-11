A téli időszakra nem csak az autósoknak, de a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak is fel kell készülni, hiszen a időjárási körülmények és az útviszonyok is drasztikusan megváltoznak ilyenkor. Az autósoknak a világítás működőképességén kívül a fényszórók helyes beállítására is oda kell figyelni, és a szélvédőt sem elég csak egy kis részén pára-, vagy hómentesíteni, mivel ez nagy mértékben lecsökkenti a látóteret, ami a balesetveszélyt fokozza. A gépjárművek ködlámpáinak használatára is figyelni kell, az első és a hátsó ködlámpának nem kell kötelezően világítani a legkisebb párában, hiszen elvakítja a szembejövőket vagy a mögöttünk közlekedőket. Ha kocsisorban haladunk, ezeket le kell kapcsolni, majd ismét be lehet kapcsolni, ha ez nem zavaró a többi közlekedő számára.

Forrás: Horváth Balázs

Egyre többször látni, hogy a kerékpárosok és a gyalogosok nem csak lakott területen kívül veszik fel a láthatósági mellényt korlátozott látási viszonyok között, ahol kötelező, hanem lakott területen belül is hordanak a sötét színű ruhán fényvisszaverő kiegészítőket, ami miatt sokkal messzebbről észrevehetőek. Fontos megemlíteni, hogy változott a KRESZ, a kerékpárosoknak az első keréken kötelező a kettő darab fényvisszaverő prizma a szokásos első és hátsó világításon kívül.