Nyitott városházát (is) ígért az önkormányzati választási kampányban Nemény András, ehhez képest a sajtó munkatársai nem örökíthették meg a pillanatot, amikor Szombathely polgármestereként átveszi azt a petíciót, amit a keleti városrészben tapasztalt por- és zajterhelés miatt indított az egyik ott lakó.

Miért zárták ki a médiát?

Nem ez az első alkalom, hogy civil kezdeményezésre foglalkozik a városvezetés egy problémával. Korábban azonban ezekről az eseményekről nem zárták ki a sajtó munkatársait. Érdeklődésünkre, hogy ez most miért történt így, a polgármesteri hivatal kommunikációs vezetője azt írta: "Polgármester úr mai 11 órás programja nem volt sajtónyilvános, ahogy a vasárnap kiküldött tisztségviselői programtáblában sem szerepelt. Dr. Nemény András polgármester a privát találkozó eredményével kapcsolatban még a mai napon tájékoztatni fogja a közvéleményt".

Forrás: Puskás Enikő

Mit szeretnének a petíciót támogatók?

Petőné Kiss Márta az aláírások átadása előtt rövid tájékoztatót tartott a sajtó megjelent képviselőinek - a Vas Népe mellett az önkormányzati televízió, a nyugat.hu és a frisss.hu munkatársai voltak jelen. Az asszony két fotót is mutatott, azok november 3-án, a Sárvár utcában készültek. Így igazolva, továbbra is fennáll a probléma: az autón világosbarna színű szennyeződés látszott, amit elmondása szerint minden alkalommal úgy kell lesöpörnie. Hozzátette: akár ma is készíthette volna a képet.

Petőné Kiss Márta úgy nyilatkozott: - Most októberben adták át a Bébic-lakótelepen a játszóteret. A polgármester ott is azt mondta: "Számunkra a város minden része egyformán fontos". Ebben az a kár, hogy mi ezt nem érezzük - fogalmazott, utalva a Pick-telepen élőkre. A lakók szeretnék azt is tudni, hogy az a por, ami a környéket rendszeresen ellepi, mit tartalmaz - ebben is kérik a városvezetés intézkedését.

- Miközben a lakók ezektől a problémáktól szenvednek, a polgármester, a klímaügyi tanácsnok, Putz Attila pedig a városrész képviselőjeként fényezi az üzemet. Ez méltánytalan az itt élőkkel, de az egész várossal szemben is - erről Tóth János beszélt, aki a forgácslapgyárban felszerelt UTWS-technológiát is bírálta.

Forrás: Puskás Enikő

Putz Attila a probléma kapcsán közölte: Valami van biztosan

Éppen a városházán járt, ezért megszólítottuk Putz Attilát, a városrész képviselőjét. Pontosan nem ismerte a petíció tartalmát, ugyanakkor a problémáról azt gondolja, annak megoldása a zöldhatóságra tartozik. Cáfolta azt, hogy fényeznék a céget, szerinte a forgácslapgyárnak van egy társadalmi felelősségvállalása, amelynek során a Mérleg utcában játszóteret adhattak át és több száz fát ültettek, ez szerinte példamutató. A nyugat.hu kérdésére, hogy akkor szerinte, a lakók által jelzett probléma valós-e, Putz Attila úgy felelt: - Valami van biztosan, környezetterhelés az fennáll. Azt, hogy az milyen mértékű (...), azt a hatóságnak kell eldöntenie - fogalmazott. Putz Attila beszélt az UTWS-szűrő hasznosságáról is, hiszen azzal elmondása szerint megszüntették a levegőszennyezést, és utalt arra is: egy sáncot is létrehoznak a gyár körül a lakók védelme érdekében.

Egy éve változatlan a helyzet?

Egy éve októberben zsákokban kapták a képviselők közgyűlési asztalukra azt a pormennyiséget, amit a gyár környékéről gyűjtöttek össze.