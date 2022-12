Volt, aki lábujjhegyre állt, miközben a Mikulással diskurált, más a piros ruhát gyűrögette rajta, megint más a fülébe suttogott, volt, aki az anyukáját is odahúzta erősítésnek, de legalább volt bátorságuk közel menni hozzá, és felvenni a direkt kapcsolatot. Egy alig kétéves kislány csak annyit mondott a csomagot átvéve hősiesen, hogy köszönöm, de ilyen kicsiknél az is valami, ha meg mernek szólalni. Egy kisfiú, aki alig várta, hogy rákerüljön a sor, azzal ment oda a Mikuláshoz, hogy „Én is vagyok!” – ezt az öreg természetesen azonnal respektálta, és elbeszélgettek arról, hogy a tökfőzelékkel nem olyan jó a helyzet, mint a rántott hússal…

A Mikulás is jól érezte magát a délutánon, megküzdött a szemüvegével, miközben feltette-levette, és útban volt a sapka, és meg-megigazította a szakállát, ami alatt valószínűleg kutya meleg volt.