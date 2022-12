A szülőket, nagyszülőket, kollégáit, az iskola diákjait és a vendégeket Molnár Krisztina igazgató köszöntötte. – Azt mondják, a szeretet a béke és a család ünnepe. Csak rajtunk múlik, hogy így legyen. Nincs az a drága ajándék, ami pótolná a hétköznapok szeretetét, ami feledtetné az emberi kapcsolatok hiányát. A gyertya fénye sem segít látni, ha elfordítod a tekinteted, s a csillagszóró is csak a fát díszíti. A plafonig érő fa sem hozza közelebb a távollevőket, és a maci a fa alatt csak akkor lesz boldog, ha a kisfiú holnap is mosolyogni fog. Ha a karácsony nincs a szívedben, a fa alatt nem találod meg – mondta. Mielőtt a színdarab elkezdődött, arról beszélt: a diákok a tehetségüket adják ajándékba, azt, amivel csodálatosan tudják kifejezni önmagukat és úgy, ahogy talán a szüleik nem is ismerik őket.