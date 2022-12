A Really really Free market elnevezésű kezdeményezés keretében olyan tárgyakat lehetett bevinni a vendéglátó helyiségbe, amelyeket már tulajdonosuk nem használt, de más még hasznát tudná venni. A vásáron így tehát volt könyv, felnőtt és gyerekruha, társasjáték, filmek, cd-k, sőt még az igazán régi motorosoknak VHS kazetták, konyhai eszközök, magazinok, valamint babaholmik és sok más érdekesség.

Wiktora Krisztián ötletgazdától megtudtuk, bárki vihetett bármit a vásárra, az egy kikötés csupán az volt, hogy az adott tárgy használható legyen. A piac érdekessége, hogy a tárgyakat ingyen lehetett elvinni, nem volt se csere, se fizetési lehetőség. Az ötlet egy könyvből származik, amelyben olyan közösségeket mutatnak be, amelynek tagjai megpróbálnak kicsit másképp gondolkodni. A valóságban is van ilyen közösség az Egyesült Államokban, akik rendszeresen rendeznek a szombathelyi vásárhoz hasonlót.

– Van, aki a szaktudását adja, van aki az otthoni fölöslegessé vált dolgát, van aki szolgáltatást ad teljesen ingyen, ennek alapján gondoltuk mi is, hogy kipróbáljuk. Ez az első ilyen esemény, de reméljük, hogy nem az utolsó – mesélte Krisztián.

Részvevőkből sem volt hiány, sokan látogattak le a vásárra, legtöbben hoztak is magukkal valami apróságot, aminek más örülhetett. A szervezők elmondták, szeretnének még ilyesmit csinálni, nem csak a megyeszékhelyen, több ötlet is van már a lehetséges helyszínekről. Kiemelték, hogy a tervek szerint minden alkalommal másvalakinek gyűjtenének, mint ahogy most a Fekete István Állatvédő Egyesület számára is lehetett vinni hasznos eszközöket, vagy akár állateledelt, amelyekből is szép mennyiség gyűlt össze az este végére.