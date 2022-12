Az 5000 forintos címletben megvásárolható utalványok felhasználhatók a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége tagegyesületeiben a Szövetség által kiadott területi horgászjegy vásárlására. Az ajándékutalvány egészen 2023. november 30-ig váltható be, ezért nemcsak karácsonyra, hanem egyéb alkalmakra is kiváló ajándéklehetőség. A 2023. évre érvényes ajándékutalványok megvásárolhatók SZÉP-kártyával is a Szövetség Vaskeresztesi Horgászturisztikai Központjában.

A SZÉP-kártya tulajdonos horgásztársaknak is jó hír, hogy a jövőben nem kell külön bíbelődni a zsebekkel. A SZÉP-kártya új szabályait úgy alakítják át, ahogy a koronavírus idején átmeneti intézkedésként érvényben volt. Vagyis: a jövőben nem lesznek külön szálláshely, vendéglátás, szabadidő zsebek. Ezeknek a céloknak bármelyikére akár a teljes egyenleget el lehet költeni. Tehát akinek van a SZÉP-kártyáján összeg, azt fel tudja használni a jövő évi horgászjegyek vásárlására is. Az ajándékutalványok beszerezhetők a szövetség vaskeresztesi irodájában és a kijelölt egyesületeknél, jegybizományosoknál. Az értékesítési helyekről további információ a 06-94-506-835-ös telefonszámon kérhető.