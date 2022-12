A karácsony és a hozzá tartozó várakozási időszak tele van közhelyekkel és nagy igazságokkal. És ez így is van rendjén, hiszen a magyar családok talán legnagyobb ünnepéhez számos megfigyelés, bölcsesség tapadt a sok-sok év, évtized, század alatt. Bizonyára még ma is dívik hittanos csoportokban a „varrjuk meg a Kisjézus ingét” vagy „színezzük zöldre a karácsonyfát” felszólítással készülő adventi feladat, melynek során jótéteményeket kell gyűjteni december 24-ig. Elhangzik ilyenkor: milyen jó lenne, ha minden felnőtt is tenne valami aprócska jót ennek az időszaknak minden napján. Érdemes kipróbálni, egy mosoly, egy jó szó, egy apró segítség milyen jólesik, és nemcsak annak, aki kapja, hanem jobban érzi magát tőle az is, aki útnak indítja.