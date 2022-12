December 20-án hatályba lépett a felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2022. évi LIX. törvény számos rendelkezése. A jogszabály egyebek mellett az oklevélszerzés feltételéül előírt nyelvvizsgára vonatkozóan is tartalmaz előírásokat. az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, így annak Savaria Egyetemi központja (SEK) is legkésőbb 2023. január 19-ig kiállítja az oklevelét azoknak, akiknek ezt a korábbi szabályozás szerint, nyelvvizsga hiányában nem tehette meg - áll az ELTE SEK keddi közleményben.

A nyilatkozatból kiderül, a szabályozás azokra is vonatkozik, akik a jelen záróvizsga-időszakban teljesítik sikeresen a záróvizsgát, illetve a mostani félévben szerzik meg abszolutóriumukat és később sikeresen záróvizsgáznak. A jogszabályváltozás érinti a többi hallgatót is, a velük szemben támasztott követelmények változásáról az egyetem megfelelő időben értesíti őket.

- A visszaigénylés módja egyelőre kidolgozás alatt áll, annak pontos menetét és a szükséges formanyomtatványokat a Savaria Egyetemi Központ honlapján tesszük közzé – mondta el Lenkai Nóra az ELTE SEK rektori biztosa. PP