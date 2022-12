KONCERT

SZOMBATHELY December 2-án, pénteken 20 órakor a 3S.N.O.T.MAKER Tour érkezik a Végállomás Klubba. A Blahalouisiana lép fel december 3-án, szombaton a szombathelyi MMIK aulájában, a kávézó őszi sorozatában. Az Agora Művelődési és Sportházban december 2-án, pénteken 19 órakor Tankcsapda-koncert lesz; december 3-án, szombaton 19 órától Kowalsky játszik. Kapunyitás: 20 órakor. A Ferences templomban a Liszt-díjas hegedűművész, Kalló Zsolt vezette régizene együttes, a Capella Savaria ad adventi hangversenyt december 10-én, szombaton 18 órától. Műsoron Händel, Bach, Corelli művei; a belépés a koncertre díjtalan, adományokat köszönettel fogadnak. A Szombathelyi Művészeti Gimnázium Körtermében a Zonta Klubbal közös szervezésben jótékonysági hangverseny lesz december 8-án, csütörtökön 17 órától. Fellép az intézmény ének- és zenekara Paulik Ákos vezényletével; továbbá énekes és hangszeres szólistákat is hallhatunk. Verset mond: Bálint Éva; a Weöres Sándor Színház művésze.

CSEPREG A Promenádon a Szironta, Magyarország meghatározó harangzenekara ad koncertet december 4-én, vasárnap 16 órától. Az együttes megjárta az USA és Európa több országát is; zenéjében különleges hangszereket – amerikai kéziharangokat, handbelleket – is megszólaltat. A részvétel ingyenes.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY Az Agora – Művelődési és Sportházban december 3-án, szombaton 9-től 12 óráig kézműveskuckó lesz, amelynek témája a mikulásdísz-készítés. Az Agora – Művelődési és Sportházban december 3-án, szombaton 15-től 18 óráig tart az Agora-workshop, ahol makramétechnikákat lehet tanulni karácsonyi díszek és dekortárgyak elkészítése közben. A Kilences Cafe&Kultfood (Kőszegi utca 9.) ad otthont december 4-én, vasárnap 11-től 17 óráig a Hacuka Handmade művészeti karácsonyi vásárnak. A családi programok között: lesz karácsonyi fotósarok Lutor Katával, valamint kézműves-foglalkozás és játékasztal a gyerekeknek. Az Agora – Művelődési és Sportházban december 5-én, hétfőn 15-től 19 óráig tart nyitva a Mikulás-kuckó. Az interaktív ökostandon vetélkedőkkel, kézműves-foglalkozásokkal és apró ajándékokkal várnak mindenkit. A mesemozi klasszikus mesefilmeket vetít kicsiknek. A kézművesasztalnál egyszerű Mikulás-figurát készíthetnek az ügyeskedő gyerekek. A könyves standon a helyi kiadók és szerzők asztalánál lehet válogatni a gyermekeknek szóló könyvek között. A játszószőnyeget egészen piciknek rendezik be játékokkal. Az Agora – Művelődési és Sportházban december 6-án, kedden 16.30-kor Világjárók – Séta a földi paradicsomban, az istenek szigetén címmel tart előadást Vass Péter Bexter, utazásfüggő, fotós. Az Agora – Művelődési és Sportházban december 8-án, csütörtökön 19 órakor Savaria slam poetry est. Ez az a műfaj, sajátosan ötvözi a szépirodalmat a popkultúrával, a színházat a rapzenével és a versfelolvasást a standup comedyvel. Leginkább szóban és élőben működik.

Kanyarog a kisvasút - Az idén is lesz modellkiállítás Szombathelyen

Nincsen karácsonyvárás modellkiállítás nélkül a megyeszékhelyen. Ezúttal az Agora – MSH-ban mutatkozik be az egyesület, vendégeket is hívnak. Nyitás: december 8-án, csütörtökön.

A Szombathelyi Vasútmodellező és Vasútbarát Egyesület látványos terepasztalai mellett a soproni egyesület is bemutatkozik a kiállításon, így hatalmas területen láthatunk működő vasútmodelleket, új világítástechnikával – tudtuk meg előzetesen Nacsa Zoltántól, az egyesület vezetőjétől, aki hosszú évek óta elkötelezetten képviseli a vasútmodellezők ügyét, élteti a hagyományt. A kiállításon a GYSEV és a MÁV Zrt. egy-egy játszó- és alkotósarkot működtet majd, ahol a gyerekek rajzolhatnak, kivághatnak, színezhetnek is. Lesz makettépítési bemutató, és újdonsága a tárlatnak, hogy a vasútmodellezéssel kapcsolatos anyagokhoz is hozzájuthatnak az érdeklődők. A legjobb családi időtöltés, hiszen talán nincs is olyan gyerek, akit ne hoznának lázba a vonatok; és nincs olyan felnőtt, aki gyerekként ne álmodozott volna arról, hogy mozdonyvezető lesz – vagy masiniszta. És ne szeretett volna vasúti terepasztalt karácsonyra. A kiállítás megtekinthető december 8-án, csütörtökön 14–18 óráig, péntek, szombat, vasárnap pedig 9–18 óráig.

Fotós: Cseh Gábor / Forrás: VN/archív

BÜK A Büki MSK – Atriumban december 4-én, vasárnap 15-től 18 óráig advent és vásár lesz. 16 órakor a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola tanulói adnak műsort. 15-től 17 óráig karácsonyi kézműves kuckó, 17 órakor gyertyagyújtás. A Büki MSK Színházteremben december 4-én, vasárnap 17.30-kor az Isis Big Band és Márió ad ünnepi koncertet, hangolódásként a közelgő ünnepre, az adventi várakozásban.

KIÁLLÍTÁS

SZOMBATHELY A Savaria Múzeum nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Állandó kiállítások: Változó kultúrák a változó tájban. Savaria – római város a Borostyánkő úton (Kr. u. 1–4. sz.). Vasi Múzeumi Látványtár nyitva: hétfő–csütörtök 9–16, péntek 9–14 óráig. A Látványtár előzetes bejelentkezéssel látogatható. A Smidt Múzeum nyitva: kedd–szombat 10–17 óráig. Állandó kiállítás: Dr. Smidt Lajos nyugalmazott kórházigazgató, sebész főorvos gyűjteménye, amelyet Szombathely városának és Vas megye közönségének ajándékozott. Számos történelmi személyiséghez és művészhez kötődő emlék található itt: bútorok, festmények, üvegek, porcelánok, ötvösművek, hangszerek, kéziratok, viselettörténeti anyag és óragyűjtemény várja a múzeumlátogatókat. A Szombathelyi Képtár nyitva: kedd–vasárnap: 10– 17 óráig. A Megtört progres - szió című kiállítás bemutatja azokat politikai és társadalmi folyamatokat, amelyben a 20. század közepe után a magyar progresszió megszületett, végigköveti az új művészeti utak sorsát, amelyek – sajnos szinte kivétel nélkül – elhaltak, vagy alkotóik elhagyták az országot. Az Iseum Savariense nyitva: kedd–vasárnap: 10–17 óráig. A templom egykori oszlopcsarnokai helyén kialakított, a 21. század igényeinek megfelelő tágas terekben látható az Isis savariai otthona című izgalmas kiállítás, amely az Iseumban talált leletek mellett az antik ember mindennapjait átszövő magán- és hivatalos vallásosság emlékeit interaktív formában tárja a látogatók elé.

KŐSZEG A Virágudvar (Táblaház u. 11.) helyi kézműves termékek és különleges dekorációk láthatók. Az Advent a natúrparkban, ahogy mi szeretjük… című kiállítás és vásár december 23-áig naponta 10–18 óráig látogatható.

KÖRMEND A Batthyány-kastély – A Városi Kiállítóteremben 30 éves a Hölgyek Népfőiskolája címmel látható kiállítás. Kiállítók: Biczó Lászlóné, Dienes Sándorné, Kőteleky László, Lakner Gabriella, Lutár Istvánné. A tárlat megtekinthető december 17-éig, kedd–szombat 10–16 óráig.

VASVÁR A Vasvári Helytörténeti Múzeumban a Németh Antal magángyűjteményéből és a helyi régészeti leletekből megalapozott tárlat látható. Megtekinthető a Domonkosrendház épülete, a rendtörténeti kiállítás, Vas vármegye középkori története. Nyitvatartás: kedd–péntek 10–18 óráig, szombat–vasárnap 14– 18 óráig.