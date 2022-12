Vass Szilárd, az egyházközség médiáért felelős presbiterétől megtudtuk: a rádiót finanszírozási okok miatt kell megszüntetni.

A Credo 2014-ben indult, így közel nyolc év szolgálat után, decemberben teljesen elhallgat. A továbbiakban a közösségi oldalaikon fognak cikkeket és anyagokat feltölteni. Szeretnének podcastot is csinálni, de most elsősorban a gyülekezetre és az egyházra fókuszálnának. A jövőbeli terveket illetőleg a presbitertől megtudtuk, megpróbálnak még partnerrádiókkal is dolgozni, valamint a saját online felületeiket hasznosítani.

A rádió stúdiójaként szolgáló épület bérleti szerződését is megszüntetik, az eszközöket pedig megpróbálják felhasználni az egyházi programok alkalmával. Egy alkalmazott dolgozott a rádiónál, az ő szerződését is közös megegyezés alapján felbontották, a többi bedolgozó pedig vállalkozóként segített.

A rádió fő bevételei pályázatok voltak, amelyek most már nem tudják fedezni a megemelkedett kiadásokat, és amúgy sem számítottak biztos bevételnek.

A rádió idén februárban szerezte meg további öt évre a frekvenciát, amelyen eddig sugároztak, azt majd várhatóan újraosztják.

A hallgatók megértően fogadták a rossz hírt, hiszen sokan vannak ehhez hasonló nehéz helyzetben mostanság.

Vass Szilárd elmondta: megfelelő anyagi háttér mellett szívesen folytatnák a munkát, hiszen sokan szerették a rádiót, amely a vallás és a közélet körül forgott.